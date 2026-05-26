En la Sagrada Familia habrá el mismo número de fieles que de invitados institucionales entre los 8.000 asistentes

La Conferencia Episcopal y los responsables de las diócesis de Barcelona y San Feliú de Llobregat han desglosado este martes los detalles de la inminente visita del papa León XIV a la capital catalana los días 9 y 10 de junio. Durante la comparecencia, se ha puesto de manifiesto que el evento central en la Sagrada Familia buscará un equilibrio simbólico entre la representación institucional y la base de fieles, aunque han quedado patentes importantes lagunas informativas respecto a los actos de calado más social y privado.

El acto en la basílica de Antoni Gaudí, que coincide con el centenario de la muerte del arquitecto, contará con una asistencia total de 8.000 personas —4.000 en el interior de la basílica y otras tantas en el exterior, frente a la fachada del Nacimiento—.

La organización ha detallado que, de las 4.000 personas que estarán en el interior para la misa, solo 1.200 procederán de comunidades cristianas y parroquiales, mientras que el resto corresponden a compromisos e invitados. En el exterior, donde se congregarán otras 4.000 personas para la bendición de la Torre de Jesucristo, la proporción se invierte y unas 3.000 serán miembros de comunidades cristianas mientras que alrededor de 1.000 serán invitados institucionales.

De El Prat al fervor de Montjuïc El pontífice aterrizará en el aeropuerto de El Prat el martes 9 de junio a las 12:25, donde será recibido por el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, y donde será bendecida la capilla del aeropuerto. De allí se trasladará hasta la Catedral de Barcelona donde León XIV tendrá un encuentro con la curia y voluntarios. El acto más multitudinario del día será a las 20:00 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys. "El arte nos acerca a Dios y a los demás de forma inevitable", afirma Toño Casado, coautor del himno de la visita papal Juanma Cuéllar, Santiago Riesco Pérez Cerca de 40.000 personas participarán en una vigilia de oración que comenzará con una fase de acogida llena de testimonios y música. Mosén Carlos Bosch, director del Secretariado Diocesano de Pastoral, ha destacado que será una oportunidad para "alzar la mirada" y recibir el sacramento del perdón. A pesar de la expectación, la organización ha preferido mantener el "efecto sorpresa" sobre los artistas participantes, sin confirmar ni desmentir los rumores sobre una posible actuación de Rosalía.

Entre la solemnidad y la pobreza El miércoles 10 de junio se divide entre la solemnidad institucional y breves encuentros con colectivos vulnerables. La jornada comenzará con una visita al centro penitenciario Brians 1, descrita como "fugaz pero intensa". Durante apenas 20 minutos, el papa escuchará el testimonio de dos reclusas en el teatro auditorio de la cárcel donde la comunidad católica celebra la misa dominical. Al encuentro asistirán unos 80 personas privadas de libertad. Serán internos e internas. Este un acto que se incluyó en la agenda en las últimas reuniones de planificación para visibilizar a la comunidad creyente en las prisiones. Agustinos del Raval: "El papa no sólo va a la Sagrada Familia, pasará por una iglesia humilde en un barrio difícil" Santiago Riesco Pérez Posteriormente, León XIV se desplazará a Montserrat para rezar el rosario y almorzar de forma privada con la comunidad benedictina y el abad Manel Gasch. El tren cremallera será el medio de transporte principal para los fieles que quieran acercarse al monasterio, operando desde las seis de la mañana. Por la tarde, antes del acto central, el papa visitará la parroquia de Sant Agustí en el Raval para reunirse con entidades sociales. Sin embargo, los detalles sobre estos encuentros de carácter social han sido mínimos en comparación con la exhaustiva descripción de los actos en la Sagrada Familia. José Antonio García, director de Pastoral Penitenciaria: "El 40% de los presos toma medicación psiquiátrica" SANTI RIESCO