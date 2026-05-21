Com serà la inauguració i benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família?
- La cerimònia tindrà dos actes, estarà presidida pel pontífex i comptarà amb una àmplia presència institucional, eclesiàstica i ciutadana
- La benedicció i inauguració de la torre de Jesucrist coincidirà amb l’acte central de l’Any Gaudí i reunirà 8.000 persones a l’interior i a l’exterior del temple
La visità del papa Lleó XIV arribarà al seu punt àlgid el 10 de juny. Aquest dia el pontífex visitarà la Sagrada Família a la tarda amb l'acte central del centenari de la mort del seu creador Antoni Gaudí. L’acte de benedicció i inauguració de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts diferenciades i reunirà un total de 8.000 persones, repartides entre espais habilitats a l’interior i a l’exterior del temple.
Així ho ha explicat aquest dijous el director general del Patronat de la Sagrada Família, Xavier Martínez, que ha detallat que tant l’eucaristia com la benedicció de la torre estaran presidides pel papa Lleó XIV. L’eucaristia i la benedicció estaran presidides pel papa Lleó XIV i se celebraran en dos espais diferenciats: la cerimònia litúrgica tindrà lloc a l’interior de la basílica, mentre que la benedicció de la torre i l’encesa de la creu es faran a l’exterior.
Per tant, es tracta d’un acte solemne però amb una clara voluntat d’obertura a la ciutadania. En total, 8.000 persones podran seguir l’acte, 4.000 a l’interior i 4.000 a l’exterior del temple. S’han repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les facin arribar als fidels, a les quals s’hi sumen 3.000 places més a l’exterior. L’objectiu, segons el patronat, és garantir una participació activa de la ciutadania en una commemoració que no vol ser “un acte exclusiu” de la Sagrada Família.
La presència d’autoritats també serà "màxima". Està confirmada l’assistència dels reis, del president del govern espanyol, del president de la Generalitat, així com d’altres autoritats polítiques de l’Estat i de la Unió Europea. En l’àmbit eclesiàstic, hi participaran més de 200 bisbes i cardenals d’arreu del món, coincidint amb una trobada de bisbes de la Mediterrània a Barcelona.
Cant coral i ambientació musical
Durant la cerimònia, les naus de la Sagrada Família estaran envoltades de cantories, amb la participació de diversos cors. A més, en el marc del centenari de la Banda Municipal de Barcelona, s’ha previst un concert conjunt a la basílica.
Simbolisme de la creu i elements escultòrics
La torre de Jesús s’eleva fins als 172,5 metres i es converteix en la cota més alta de la Sagrada Família, coronada per una gran creu que brillarà gràcies a la llum led. Construïda amb materials mil·lenaris com la ceràmica, el vidre i la pedra d’ònix, combina el desig original de Gaudí amb tècniques d’última generació. L’interior de la torre, amb capacitat per a només 35 persones, no serà visitable fins al 2028.
La torre de Jesucrist es compon de tres parts: el cos principal, la base terminal i la creu. A les cantonades de la torre hi ha peces sortints amb porfirs vermellosos que evoquen la sang de Jesucrist i el seu mantell. En les últimes setmanes també s’ha instal·lat l’Anyell diví, el Corder de Déu, un dels elements simbòlics més destacats del conjunt.
Cercavila i ofrena floral
La jornada començarà al matí amb una ofrena floral a la tomba d’Antoni Gaudí. A la tarda, una cercavila recorrerà el passeig de Gràcia, passarà per la Pedrera i seguirà pel carrer Rosselló fins a la Sagrada Família, reforçant el caràcter obert i ciutadà de la celebració.
Retransmissió i cobertura internacional
L’acte es podrà seguir en directe per streaming i disposarà de senyal internacional garantida, amb acords amb les principals televisions del país, com TV3, RTVE i BTV. Més de 1.600 professionals de la comunicació han sol·licitat acreditació, i s’ha habilitat un Centre Internacional de Premsa.
Finançament privat de l’Any Gaudí
El Patronat ha explicat que no s’ha destinat pressupost ordinari de la Sagrada Família per sufragar els actes. El cost total de l’Any Gaudí ha estat de 3,2 milions d’euros, finançats íntegrament per empreses col·laboradores vinculades al temple. La visita del papa no ha tingut impacte en el pressupost de les obres.