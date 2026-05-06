De Montserrat a Brians: així serà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya
- L'agenda papal concentrada els dies 9 i 10 de juny estarà centrada en el contacte amb els fidels i el vessant social
- Barcelona i Montserrat seran els principals escenaris d'un viatge marcat pel simbolisme i la dimensió pastoral
Barcelona es convertirà en l’epicentre de l’Església catòlica durant 36 hores amb la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Una agenda intensa, carregada de simbolisme religiós i compromís social, portarà el pontífex de la catedral a la Sagrada Família, passant per Montserrat, el Raval i la presó de Brians, en un viatge pensat per acostar-se als fidels i als col·lectius més vulnerables.
Arribada a Barcelona amb una agenda intensa
El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona dimarts 9 de juny al migdia en un vol oficial que aterrarà a l’aeroport del Prat. Tot seguit, es traslladarà a la catedral de Barcelona, on presidirà una missa i adreçarà un discurs als fidels.
Una de les novetats anunciades per la Conferència Episcopal és un acte multitudinari a l’Estadi Olímpic Lluís Companys que tancarà la jornada al vespre, i que es preveu que aplegui milers de persones vingudes d’arreu de Catalunya.
Visita a Brians 1 i parada a Montserrat
L’endemà, dimecres 10 de juny, el pontífex iniciarà el dia amb una visita privada a la presó de Brians 1, en una mostra del seu compromís amb les persones privades de llibertat. És una de les novetats anunciades aquest dimecres.
Després es desplaçarà fins a Montserrat, on participarà en un acte institucional a l’Abadia i compartirà un dinar amb la comunitat de monjos benedictins.
Trobada amb els agustins i compromís social al Raval
Ja a la tarda, Lleó XIV es reunirà amb membres de la seva ordre religiosa, la comunitat agustina. També visitarà diversos projectes socials al barri del Raval, posant l’accent en l’atenció a les persones més vulnerables.
Missa a la Sagrada Família pel centenari de Gaudí
Un dels moments més esperats del viatge tindrà lloc a la Sagrada Família. Coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, el Papa presidirà una missa i beneirà la torre de Jesucrist, culminant així un dels actes més simbòlics de la seva estada.
Amb aquesta celebració es clourà un viatge de 36 hores en què Lleó XIV haurà recorregut alguns dels espais més emblemàtics de Catalunya, alçant la mirada (el missatge central del seu viatge papal a Espanya) cap a la bellesa, la fe i el compromís social.