Locura por el álbum del Mundial de fútbol 2026, que ya es pieza de coleccionista y puede costar unos 1.500 euros

Quedan semanas para que empiece el Mundial de fútbol que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México a partir del 11 de junio y el álbum de cromos oficial ya se ha convertido en objeto de coleccionistas, porque las existencias se han agotado. Ahora mismo es misión imposible conseguir el libro o las tarjetas para rellenarlo ni en tiendas físicas, ni en quioscos tradicionales ni tampoco en la web oficial de Panini, la editorial italiana encargada de su comercialización.

Portada del álbum oficial de cromos de la Copa del Mundial de la FIFA 2026 Panini

La nueva edición del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la más ambiciosa que se ha lanzado: tiene 112 páginas y un total de 980 cromos, incluyendo 68 especiales. Este crecimiento responde directamente al nuevo formato del torneo, que incorporará 48 selecciones, obligando a ampliar el producto para reflejar la magnitud del evento.

A la caza del cromo agotado Encontrar un sobre de cromos del Mundial 2026 se ha convertido en una misión imposible. Los quioscos y tiendas online se han visto obligados a colgar el cartel de "no tenemos existencias" y tienen que gestionar cada día la desolación de los clientes. Sandra Merchán, dueña de un quiosco situado en la plaza del Valle de Oro, en el barrio de Carabanchel (Madrid), lo explica para RTVE Noticias. "La gente viene con mucha ansia, nos piden cajas enteras de sobres y no hay nada". Explica la magnitud de la demanda: "Esta semana el distribuidor me ha dado cinco cajas con sobres y al día vienen más de 300 personas (durante nuestra entrevista tres clientes pararon a preguntar) a pedirme 15 y 20 sobres de una vez, así que he tenido que aplicar la técnica del racionamiento: priorizo a los niños frente a los adultos y solo vendo dos sobres por cliente". En las tiendas online pasa algo parecido. José María Martínez, es dueño de La cromería, un establecimiento que se dedica al coleccionismo de cromos en Valencia, pero que a través de su página web vende en todo el mundo. Cuenta a RTVE Noticias que cuando el álbum salió no había problemas de stock pero que ahora "se ha producido una auténtica avalancha y nos hemos quedado sin nada. Sabemos que Panini sigue haciendo cromos, pero nosotros no damos abasto para cubrir toda la demanda". Ambos explican que se da una circunstancia muy particular y es que "España es un país especialmente futbolero", explica Merchán, y "la Selección Española parte como favorita, entonces, nadie se quiere quedar sin el álbum de este mundial, que además es una edición premium más completa que otras veces", añade Martínez.

Bazares y marketplaces Como suele suceder cuando un producto escasea es que compradores y vendedores buscan fórmulas alternativas para abastecerse. En este caso son los bazares multiprecio y las plataformas de marketplace online las que sí tienen excedente a cambio de un sobrecoste. Alejandro Montalbán tiene 18 años y está haciendo la colección. Cuenta a RTVE Noticias que no ha tenido ningún problema para comprar cromos: "en los bazares de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, hay todos los sobres que quieras, incluso cajas que llevan varios paquetes y te salen algo más baratas". Una situación que denuncian los quiosqueros: "Las tiendas de todo a un euro se abastecieron al principio, cuando no había problemas y ahora están vendiendo los paquetes 10 céntimos por encima del precio oficial, a 1,60 euros el sobre", argumenta Sandra Merchán. Ciro mira algunos de sus cromos antes de pegarlo en el albúm del Mundial 2026 Andrea Álvarez Buenard También plataformas de venta online están ofreciendo los cromos con precios por encima del oficial, según explican los usuarios. Lo cuenta a RTVE Noticias, Andrea. Sus hijos Omar y Ciro están haciendo la colección: "Mi hijo se ha pedido para su cumpleaños una caja de 50 sobres, yo los suelo comprar en esta tienda online y hasta ahora la caja me salía por 50 euros" y añade, indignada "el otro día miré y tienen el paquete de 24 sobres por 55 euros, más del doble, sale el sobre de cromos por 2,30 euros cuando el precio oficial es 1,50 euros".

La 'locura' por los cromos traspasa fronteras El interés por el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se limita a nuestro país. La falta de excedentes afecta al resto de Europa y también a Estados Unidos y el centro y el sur de América. Lo explica en RTVE Noticias Lluís Torrent, director general de Panini para España y Portugal: "Está siendo una verdadera locura, un auténtico 'boom'. No esperábamos este interés tan grande, ni mucho menos". Una enorme demanda que se extiende más allá de la península: "La locura no solamente se ha desatado aquí, en España y Portugal. Estamos en 130 países y la fiebre por los cromos es igual, es una situación que nos tiene desbordados". En Panini reconocen roturas de stock pero hacen una llamada a la calma: "Pedimos a los puntos de venta y a los compradores que no se pongan nerviosos, que vayan tranquilos". Lluís Torrent asegura que en Panini "estamos haciendo el máximo para poderles atender en todos los países. Los cromos no están del todo agotados, en algunos puntos de venta se pueden encontrar, vamos sirviendo". Explica que están ocupándose: "La producción está trabajando los siete días de la semana, domingos incluidos, 24 horas con tres turnos de producción. más no podemos hacer".

Completar el álbum puede costar más de 1.500 euros Sobre el papel, completar la colección podría parecer razonable. El álbum cuesta cinco euros y cada sobre, que contiene siete cromos y cuesta 1,50 euros lo que implicaría que, en un escenario ideal sin repetidos, bastarían 140 sobres para terminar el álbum y el coste total ascendería a 215 euros. Sin embargo, esa estimación pertenece más al terreno de la ficción que a la experiencia real del usuario. Como es imposible no tener repetidas, los algoritmos matemáticos indican que necesitarás comprar entre 1.000 y 1.050 sobres para encontrar todas las piezas. Esto representa adquirir más de 7.000 estampas, de las cuales, según esos cálculos basados en el azar, el 85% serían repetidas, de tal forma que el coste total ascendería a más de 1.500 euros. Los coleccionistas intentan buscar sus fórmulas y los vendedores ofrecen sus trucos: "Yo siempre doy consejos a los clientes, no hay que comprar un montón de cajas de cromos. Lo ideal es comprar tres cajas, que tendría un valor de unos 210 euros y con eso intentar cambiar todo lo que se pueda. Después se hace inventario y compras los que te falten" aconseja José María Martínez. Interior del álbum de la Copa del Mundial de la FIFA 2026 Alejandro Montalbán Alejandro Montalbán lo ve difícil: "Yo estoy siendo comedido, solo me compro un sobre cada fin de semana, porque si no no tengo dinero para otras cosas. A veces mi novia me sorprende y me compra cuatro para poder tener más para cambiar; pero a este ritmo, sé que va a ser muy difícil rellenar el álbum completo".