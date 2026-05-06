Viaje papal a España: León XIV hablará en el Congreso y visitará una cárcel y el puerto canario de Arguineguín

El papa León XIV iniciará el 6 de junio una visita oficial a España de siete días que incluirá escalas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife y que, en términos de agenda, destaca por su enfoque en la juventud, la familia y el fenómeno migratorio, un eje central de su magisterio que justifica su histórica parada en las Islas Canarias, desde donde despegará el 12 de junio en un avión de vuelta a Roma.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha celebrado en rueda de prensa el arranque de este particular "adviento" que se abre hasta el inicio de este viaje, del que espera una "celebración de la fe" pero también un enfoque centrado en acción social, dentro del cual ha enmarcado una inédita visita a la cárcel de Brians, en Barcelona, o los varios actos centrados en la realidad migratoria.

Asimismo, ha destacado su histórico encuentro del 8 de junio "con la sede de la soberanía nacional", simbolizada en el Congreso de los Diputados. El presidente de la CEE espera que este evento sirva para avanzar en "la regeneración de la vida democrática" a partir de una "reflexión" sobre "una referencia ética y espiritual" como es el papa. En el terreno político, también destaca un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien León XIV recibirá en la Nunciatura Apostólica, y una recepción de los reyes.

Por su parte, el obispo de Canarias, José Mazuelos, ha descrito la parada del pontífice en el archipiélago como “una bendición de dios y una alegría” y, en su repaso a la agenda, ha celebrado también que suponga “un realce de la realidad de la migración” tanto en Gran Canaria como en Tenerife. En esta última isla apenas pasará unas horas, pero tendrá tiempo para varios eventos, incluida una misa de clausura en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno ha destacado que "lleva meses trabajando para garantizar las condiciones de seguridad y el perfecto desarrollo de los actos de la visita", que tendrá una "intensa" agenda. "Esta visita será una oportunidad única para que nuestro país siga mostrando al mundo su sólido compromiso democrático con la paz, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos". han destacado fuentes del Ejecutivo.

La visita llega "en un contexto internacional marcado por la guerra, el odio y la exclusión" y desde el Gobierno destacan el mensaje que lleva el papa "en defensa de los valores humanistas del diálogo, la solidaridad y la convivencia".

Ciudades que visitará el papa y días que estará en cada una El itinerario oficial se divide en tres etapas principales que abarcan la península y el archipiélago: Madrid: Del 6 al 9 de junio.

Del 6 al 9 de junio. Barcelona: Del 9 al 11 de junio.

Del 9 al 11 de junio. Islas Canarias: Del 11 al 12 de junio (visitando Gran Canaria y Tenerife).

Calendario y actos previstos en Madrid, Barcelona y Canarias La agenda institucional y religiosa está repleta de eventos multitudinarios: Madrid: El 6 de junio tendrá lugar una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. El día 7, el acto central será la Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles , seguida de una procesión y de un acto vinculado a la cultura, la economía y el deporte en el pabellón Movistar Arena . El día 8, el Papa se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y realizará una visita institucional al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso, mientras que la tarde incluirá una visita a la catedral de La Almudena y un acto en el Estadio Santiago Bernabéu .

El 6 de junio tendrá lugar una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. El día 7, el acto central será la Misa del Corpus Christi en la , seguida de una procesión y de un acto vinculado a la cultura, la economía y el deporte en el pabellón . El día 8, el Papa se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y realizará una visita institucional al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso, mientras que la tarde incluirá una visita a la catedral de La Almudena y un acto en el Estadio Santiago . Barcelona: El 9 de junio, horas después de aterrizar en Barcelona, León XIV brindará un discurso en el Estadio Olímpico Lluís Companys, mientras que el 10 de junio visitará la cárcel de Brians presidirá una celebración en la Sagrada Familia , coincidiendo con los actos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, resaltando la belleza del arte sacro.

El 9 de junio, horas después de aterrizar en Barcelona, León XIV brindará un discurso en el Estadio Olímpico Lluís Companys, mientras que el 10 de junio visitará la cárcel de Brians presidirá una celebración en la , coincidiendo con los actos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, resaltando la belleza del arte sacro. Canarias: El 11 de junio comenzará a conocer de primera mano la realidad migratoria en el puerto de Arguineguín y tendrá un encuentro con fieles en el Estadio de Gran Canaria. El viaje concluirá el 12 de junio con varias citas centradas de nuevo en los migrantes y una misa masiva en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, dedicada en la acogida y la dignidad humana.

No se descarta un encuentro con las víctimas La agenda oficial no incluye ningún encuentro con las víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia, pero desde la organización han matizado que lo conocido ahora es sólo el contenido de la “visita pública”. El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha abierto la puerta a “otro tipo de encuentros” que tendrían carácter “privado” y de los que la Santa Sede sólo informará una vez celebrados. También queda fuera de esta visita la confirmación de la beatificación de Antoni Gaudí, pese a que uno de sus grandes símbolos, la Sagrada Familia, protagonizará una de las grandes imágenes de este viaje. Sobre este tema, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha llamado a respetar el proceso. “Que más quisiera yo que proclamasen beato y santo a Gaudí”, ha bromeado, antes de indicar que el estudio del caso está “en fase muy avanzada” y que, en cualquier caso, ya se puede disfrutar de “la belleza evangelizadora” de emblemas como la Sagrada Familia.

Cuándo fue la última visita de un papa a España Para encontrar el último precedente de un Pontífice en la capital española hay que remontarse quince años atrás. La última visita oficial de un Papa a España fue la de Benedicto XVI en agosto de 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Madrid. Aunque Ratzinger también visitó Santiago de Compostela y Barcelona en 2010, la llegada de León XIV pone fin a un largo periodo de ausencia de la figura de Pedro en el país.