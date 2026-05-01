Más de 3.000 periodistas acreditados seguirán el viaje del papa León XIV a España

El viaje del papa León XIV a España movilizará a una parte importante de la prensa internacional y, de hecho, 3.307 periodistas nacionales e internacionales ya se han acreditado para cubrir el viaje del pontífice al país, según cifras de la Conferencia Episcopal a las que ha podido tener acceso RTVE.

La mayoría de estos profesionales, 2.900, son españoles —incluyendo los corresponsales extranjeros que residen en España—, seguido de Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Si se desglosa por ámbitos, hay 1.696 periodistas que trabajan en televisión; 880 son de prensa escrita; 742 pertenecen a la prensa digital y 600 son de radio. Por sedes, 1.952 cubrirán los actos de Madrid; 1.671 profesionales, los de Barcelona; 1.158, los de Tenerife y 1.153 los de Las Palmas de Gran Canaria.

En paralelo, los voluntarios registrados para la visita del papa León XIV, según cifras de las diócesis, son 18.000 en Madrid, 1.300 en Tenerife, 1.200 en Canarias, y 1.000 en Barcelona. El pontífice visitará el país en un viaje oficial del 6 al 12 de junio.