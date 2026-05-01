Más de 3.000 periodistas acreditados seguirán el viaje del papa León XIV a España
- La mayoría son españoles, seguidos de franceses, estadounidenses, alemanes y británicos
- Casi 1.700 trabajan en televisión y, por sedes, la mayoría cubrirán los actos de Madrid
El viaje del papa León XIV a España movilizará a una parte importante de la prensa internacional y, de hecho, 3.307 periodistas nacionales e internacionales ya se han acreditado para cubrir el viaje del pontífice al país, según cifras de la Conferencia Episcopal a las que ha podido tener acceso RTVE.
La mayoría de estos profesionales, 2.900, son españoles —incluyendo los corresponsales extranjeros que residen en España—, seguido de Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Si se desglosa por ámbitos, hay 1.696 periodistas que trabajan en televisión; 880 son de prensa escrita; 742 pertenecen a la prensa digital y 600 son de radio. Por sedes, 1.952 cubrirán los actos de Madrid; 1.671 profesionales, los de Barcelona; 1.158, los de Tenerife y 1.153 los de Las Palmas de Gran Canaria.
En paralelo, los voluntarios registrados para la visita del papa León XIV, según cifras de las diócesis, son 18.000 en Madrid, 1.300 en Tenerife, 1.200 en Canarias, y 1.000 en Barcelona. El pontífice visitará el país en un viaje oficial del 6 al 12 de junio.
La visita generará 100 millones de euros en beneficios, según la Iglesia
La presencia del papa León XIV costará más de 15 millones de euros, pero reportará 100 millones en beneficios, según ha detallado Iglesia católica. Por ahora, la Iglesia española ya tiene cubierta la mitad de la financiación necesaria para un despliegue que incluye instalar 50 pantallas gigantes, decenas de kilómetros de vallas y movilizar de 6.000 aseos químicos. Los actos del papa serán gratuitos, aunque requerirán una inscripción previa.
Para costear el viaje, la Iglesia cuenta con aportaciones de fieles, empresas y administraciones públicas. Además, ha solicitado al Gobierno que la visita sea declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público para favorecer el patrocinio. Se sabe que los grandes benefactores que aporten entre 500.000 y un millón de euros podrán disfrutar de un saludo privado con el pontífice, algo que la organización considera "razonable" como gesto de agradecimiento.
En paralelo, el nivel de reservas en Madrid, Barcelona y Canarias, que son los tres puntos que visitará el papa León XIV en junio, empezaron a percibir un aumento en sus reservas hoteleras a finales de abril, aunque el sector esperaba un repunte aún mayor.