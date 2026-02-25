El papa León XIV visitará España entre el 6 y el 12 de junio, según ha confirmado el Vaticano
- El programa de la primera visita a España del pontífice se publicará más adelante
- Sin embargo, fuentes vaticanas han adelantado que visitará Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria
RTVE.es
El papa León XIV realizará su primer viaje a España del 6 al 12 de junio de 2026, según ha informado este miércoles el Vaticano. La Santa Sede publicará el programa de la visita más adelante, aunque fuentes vaticanas han confirmado que acudirá primero a Madrid, y luego a Barcelona para inaugurar la nueva torre de la Sagrada Familia. Después, el pontífice se trasladará de la capital catalana al archipiélago de las Canarias, para realizar un viaje que "ya estaba en el corazón de Francisco". Allí, la etapa será doble: las islas de Tenerife y Gran Canaria.
