El papa baraja una visita a España en junio de 2026

El papa León XIV baraja una visita a España, que tendrá lugar previsiblemente en junio de este año. El próximo 9 de enero varios representantes de la Conferencia Episcopal acudirán a Roma para preparar la visita con el Vaticano, según han confirmado fuentes de la Iglesia española a RTVE.

Al encuentro asistirán el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; y otro representante de la Conferencia Episcopal, probablemente su presidente, Luis Argüello, además del secretario del Vaticano.

Si se confirma la visita, será el primer viaje de León XIV a nuestro país y el primero de un pontífice a nuestro país en 15 años, después de que Benedicto XVI presidiera los actos finales de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011.