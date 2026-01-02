El papa baraja una visita a España en junio de 2026
- Será el primer viaje de un pontífice a nuestro país en 15 años
- La Conferencia Episcopal preparará el 9 de enero la visita en un encuentro en el Vaticano
El papa León XIV baraja una visita a España, que tendrá lugar previsiblemente en junio de este año. El próximo 9 de enero varios representantes de la Conferencia Episcopal acudirán a Roma para preparar la visita con el Vaticano, según han confirmado fuentes de la Iglesia española a RTVE.
Al encuentro asistirán el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; y otro representante de la Conferencia Episcopal, probablemente su presidente, Luis Argüello, además del secretario del Vaticano.
Si se confirma la visita, será el primer viaje de León XIV a nuestro país y el primero de un pontífice a nuestro país en 15 años, después de que Benedicto XVI presidiera los actos finales de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011.
Tres visitas de Benedicto XVI y ninguna de Francisco
Ratzinger también visitó España en otras dos ocasiones: a Valencia, en 2006, con ocasión del Encuentro Mundial de las Familias, y a Santiago de Compostela -por el Año Jacobeo- y Barcelona -por la consagración de la Sagrada Familia de Gaudí como Basílica Menor- en 2010.
Quien no llegó a pisar nunca España fue Francisco, el antecesor de León XIV. El papa argentino manifestó en 2024 su voluntad de visitar Canarias para conocer la realidad de la inmigración en el archipiélago, aunque su enfermedad y su muerte en 2025 frustraron este deseo.