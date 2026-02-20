La Sagrada Familia alcanza su altura máxima tras colocar el brazo superior de la torre de Jesucristo: 172,5 metros
- Se inaugurará el próximo 10 de junio, aniversario de la muerte de Gaudí
- Desde octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de altura, es la iglesia más alta del mundo
La Sagrada Familia de Barcelona ha colocado este viernes el brazo superior de la torre de Jesucristo, la más alta del templo, lo que sitúa a la basílica en los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el punto más alto de la ciudad.
Con la ayuda de una gran grúa, los operarios del templo han colocado el brazo superior de la citada cruz, con lo que esta construcción proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí en el siglo XIX ha alcanzado así su punto más alto.
La colocación de esta pieza estaba prevista para la pasada semana pero se aplazó por el temporal de viento que afectó a Barcelona.
Inauguración el próximo 10 de junio, aniversario de la muerte de Gaudí
La inauguración de la Torre de Jesús tendrá lugar el próximo 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí. La pieza colocada es una gran cruz con geometría de doble giro, el mismo método que el arquitecto utilizó en las columnas de la basílica.
Desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo.
La fisonomía de la Sagrada Familia ha cambiado considerablemente en los últimos quince años con el avance de las obras: se han completado las cuatro torres de los evangelistas, la de la Madre de Dios y, ahora, la de Jesús, la más alta del monumento.
La cruz está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada, porque Gaudí quería que pareciera de cristal, y en los extremos de los brazos horizontales habrá unos ventanales desde los que se podrá contemplar la ciudad.
Próxima construcción: la tercera y última fachada del templo
Varios gruístas experimentados y especializados en trabajo de altura han sido los encargados de mover esas piezas pesadas -cada brazo pesa alrededor 12 toneladas- desde la plataforma hasta la cúspide de la torre, ubicándolas en su posición exacta con movimientos precisos.
Cuando acaben los trabajos de anclaje de la cruz, la Sagrada Familia encarará la construcción de la tercera y última fachada del templo, la de la Gloria, con la expectativa de completarla en una década y concluir así la obra cumbre de Antoni Gaudí, cuya edificación comenzó en 1882.
El arquitecto jefe de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, ha celebrado la "importante" jornada, al culminarse una de las partes más importantes del templo y llegar a su punto más alto.
Ha recordado que la torre se ha finalizado en su exterior pero que aún faltan completar "muchos detalles en su interior", y espera que se pueda empezar a visitar en 2028.
Faulí ha asegurado que este viernes ha sido "un día muy bonito" al poder ver la alegría y la expectación de los barceloneses por ver finalizadas las seis torres centrales de la Sagrada y ha recordado a todas las personas que han dedicado una parte de su vida al templo.
"Es un día para recordar a todos los que hoy y en el pasado han hecho posible que la Sagrada Familia haya llegado a su punto más alto", ha señalado el arquitecto, que ha afirmado que la construcción ha sido un verdadero reto.