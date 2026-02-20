La Sagrada Familia alcanza su altura máxima tras colocar el brazo superior de la torre de Jesucristo: 172,5 metros

La Sagrada Familia de Barcelona ha colocado este viernes el brazo superior de la torre de Jesucristo, la más alta del templo, lo que sitúa a la basílica en los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el punto más alto de la ciudad.

Con la ayuda de una gran grúa, los operarios del templo han colocado el brazo superior de la citada cruz, con lo que esta construcción proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí en el siglo XIX ha alcanzado así su punto más alto.

La colocación de esta pieza estaba prevista para la pasada semana pero se aplazó por el temporal de viento que afectó a Barcelona.

Con esta torre, la Sagrada Familia se sitúa en los 172,5 metros de altura REUTERS

Inauguración el próximo 10 de junio, aniversario de la muerte de Gaudí La inauguración de la Torre de Jesús tendrá lugar el próximo 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí. La pieza colocada es una gran cruz con geometría de doble giro, el mismo método que el arquitecto utilizó en las columnas de la basílica. Desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo. La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado este viernes su altura máxima EFE La fisonomía de la Sagrada Familia ha cambiado considerablemente en los últimos quince años con el avance de las obras: se han completado las cuatro torres de los evangelistas, la de la Madre de Dios y, ahora, la de Jesús, la más alta del monumento. La cruz está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada, porque Gaudí quería que pareciera de cristal, y en los extremos de los brazos horizontales habrá unos ventanales desde los que se podrá contemplar la ciudad.