El papa León XIV alerta a los obispos españoles sobre el ascenso de la ultraderecha ante su posible viaje a España

El papa León XIV ha marcado una nueva hoja de ruta para la Iglesia española. Según una información publicada por El País, durante una reunión mantenida el pasado 17 de noviembre de 2025 con la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el pontífice manifestó que su mayor preocupación en España es "la ideología de ultraderecha". León XIV alertó a los nueve obispos presentes sobre el ascenso de estos grupos políticos y su estrategia para "instrumentalizar a la Iglesia" y captar el voto de los creyentes.

Los miembros de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, al completo, posan en Roma antes de ser recibidos por el papa León XIV. CEE

Advertencia contra la polarización Durante el encuentro en el Vaticano, el papa escuchó primero un informe del presidente de los obispos, Luis Argüello, sobre temas como la secularización y la pederastia. Sin embargo, al tomar la palabra, el pontífice se centró en el riesgo que supone la extrema derecha, especialmente por su discurso contra la acogida de inmigrantes. León XIV considera que combatir la polarización es una prioridad, ya que estos sectores utilizan a los fieles para fines políticos, llegando a acusar a la jerarquía eclesiástica de "traición" por no alinearse con sus postulados. Esta sensibilidad del papa responde también a su experiencia personal. Antes de ser elegido, cuando era el cardenal Robert Prevost, sufrió campañas de desprestigio orquestadas por portales digitales ultraconservadores españoles y grupos internacionales vinculados a tramas de abusos, como el Sodalicio de Vida Cristiana en Perú.

Giro en la estrategia de la Iglesia española El mensaje de León XIV parece haber surtido efecto inmediato en la dirección de la CEE. Tras la reunión de noviembre, los obispos españoles desbloquearon el 8 de enero un acuerdo con el Gobierno para indemnizar a las víctimas de pederastia, un asunto que llevaba paralizado año y medio. Poco después, el 27 de enero, la cúpula eclesiástica mostró su apoyo público al plan de regularización de inmigrantes del Ejecutivo, lo que desencadenó ataques directos de partidos como Vox y grupos de ultraderecha, que llegaron a difundir imágenes de los prelados asociados a simbología demoníaca en redes sociales.