El papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz tras las acusaciones de abusos sexuales a un menor
- El Vaticano investiga presuntos abusos continuados a un menor durante años cuando era obispo auxiliar de Getafe
- Rafael Zornoza renunció hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados (75 años)
El papa León XIV ha aceptado la renuncia del hasta ahora obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, tras las acusaciones de abusos sexuales a un menor, y ha designado como administrador apostólico de esta sede al obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, hasta que se designe definitivamente a un sucesor.
En su boletín de este sábado, el Vaticano ha comunicado que el papa ha aceptado la renuncia, que presentó Zornoza hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados (75 años), sin explicar, como es habitual, los motivos de la decisión. Es frecuente que los obispos permanezcan en su cargo pasado este tiempo hasta que se encuentra un sustituto, pero la decisión del papa llega en medio de la polémica.
La decisión llega tras un encuentro este sábado por la mañana entre el papa y el prefecto del Dicasterio para los obispos, Filippo Iannone, su colaborador más estrecho y encargado precisamente de nombrar y cesar a obispos.
Zornoza tacha la acusación de "injusta y falsa"
Por su parte, Zornoza ha asegurado que acoge la decisión del papa "con paz y fe" y mientras afronta "con serenidad y confianza en Dios" la defensa ante una acusación de abusos sexuales que considera "injusta y falsa". Se ha pronunciado así en un audio dirigido a los fieles publicado en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta. También ha solicitado a la comunidad diocesana que dé una cordial y obediente bienvenida y apoyo a Valdivia durante la etapa de transición.
En su mensaje, ha recordado los años de servicio compartido con los sacerdotes consagrados y los laicos, agradeciendo su colaboración, oración y cariño durante todo su ministerio, mientras que ha asegurado que continuará colaborando desde la comunión eclesial en todo lo que contribuya al bien de la diócesis y a la unidad de su Iglesia local.
Por su parte, Valdivia Jiménez ha asegurado que acepta su nombramiento con "humildad y disposición", y que afrontará este periodo transitorio con "intensidad y agradecimiento", acercándose a todos los fieles y sectores de la sociedad.
También ha agradecido a Zornoza su servicio durante los últimos 14 años y ha deseado su pronta recuperación, así como a todos los que colaboran en la diócesis para transmitir la fe, y ha subrayado su compromiso con sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas, familias, niños, jóvenes, adultos, mayores y personas necesitadas, para impulsarles a responder a los desafíos del mundo con un cristianismo maduro y entregado. Además, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la sociedad civil de Cádiz y Ceuta. Por último, ha pedido a los fieles que le ayuden a ser un "puente de unidad y de paz".
Investigado por el Vaticano
El tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España mantiene abierta una investigación contra Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid). El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó tras conocerse esta investigación que el papa estaba informado del caso después de una reunión con él antes de la Asamblea Plenaria y recordó que la renuncia era potestad del pontífice.
León XIV se refirió el pasado martes por primera vez a estas acusaciones para pedir tiempo y "permitir que siga la investigación" abierta por el Vaticano, tras la que podría haber "consecuencias". Zornoza defendió su inocencia y suspendió "temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo del que nadie sabía nada.
La Conferencia Episcopal española se ha hecho eco de la noticia respecto a la renuncia y ha informado además de la designación de Ramón Valdivia como administrador apostólico de la sede de Cádiz y Ceuta hasta que se nombre a un sucesor.
Zornoza (Madrid, 1949) fue nombrado obispo de Cádiz y Ceuta el 30 de agosto de 2011 y tomó posesión el 22 de octubre de 2011. Ordenado sacerdote en 1975, también fue obispo auxiliar de Getafe entre 2005 y 2011. Valdivia, por su parte, nació en Osuna (Sevilla) en 1974. Ordenado sacerdote en 2003, su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023.
La acusación al obispo Rafael Zornoza de abusos sexuales a un menor ha acelerado la despedida del prelado, cuyo mandato como obispo de Cádiz y Ceuta ha estado salpicado de polémicas. Zornoza ha recibido durante su gestión críticas de quienes que le consideraban un obispo autoritario, pero hasta ahora no se ha visto envuelto en un escándalo como el que se ha producido tras la denuncia que el pasado verano envió al Vaticano un hombre que relató que desde 1994, cuando tenia 14 años, y hasta que alcanzó los 21, sufrió abusos sexuales de Zornoza en el seminario de la Diócesis de Getafe.