El papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz tras las acusaciones de abusos sexuales a un menor

El papa León XIV ha aceptado la renuncia del hasta ahora obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, tras las acusaciones de abusos sexuales a un menor, y ha designado como administrador apostólico de esta sede al obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, hasta que se designe definitivamente a un sucesor.

En su boletín de este sábado, el Vaticano ha comunicado que el papa ha aceptado la renuncia, que presentó Zornoza hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados (75 años), sin explicar, como es habitual, los motivos de la decisión. Es frecuente que los obispos permanezcan en su cargo pasado este tiempo hasta que se encuentra un sustituto, pero la decisión del papa llega en medio de la polémica.

La decisión llega tras un encuentro este sábado por la mañana entre el papa y el prefecto del Dicasterio para los obispos, Filippo Iannone, su colaborador más estrecho y encargado precisamente de nombrar y cesar a obispos.

Zornoza tacha la acusación de "injusta y falsa" Por su parte, Zornoza ha asegurado que acoge la decisión del papa "con paz y fe" y mientras afronta "con serenidad y confianza en Dios" la defensa ante una acusación de abusos sexuales que considera "injusta y falsa". Se ha pronunciado así en un audio dirigido a los fieles publicado en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta. También ha solicitado a la comunidad diocesana que dé una cordial y obediente bienvenida y apoyo a Valdivia durante la etapa de transición. En su mensaje, ha recordado los años de servicio compartido con los sacerdotes consagrados y los laicos, agradeciendo su colaboración, oración y cariño durante todo su ministerio, mientras que ha asegurado que continuará colaborando desde la comunión eclesial en todo lo que contribuya al bien de la diócesis y a la unidad de su Iglesia local. Por su parte, Valdivia Jiménez ha asegurado que acepta su nombramiento con "humildad y disposición", y que afrontará este periodo transitorio con "intensidad y agradecimiento", acercándose a todos los fieles y sectores de la sociedad. También ha agradecido a Zornoza su servicio durante los últimos 14 años y ha deseado su pronta recuperación, así como a todos los que colaboran en la diócesis para transmitir la fe, y ha subrayado su compromiso con sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas, familias, niños, jóvenes, adultos, mayores y personas necesitadas, para impulsarles a responder a los desafíos del mundo con un cristianismo maduro y entregado. Además, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la sociedad civil de Cádiz y Ceuta. Por último, ha pedido a los fieles que le ayuden a ser un "puente de unidad y de paz".