El papa pide tiempo para investigar al obispo de Cádiz en sus primeras declaraciones sobre el caso

El papa León XVI se ha referido este martes por primera vez a la polémica en torno al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor de edad, para pedir tiempo y "permitir que siga la investigación" abierta por el Vaticano, tras la cual puede haber "consecuencias".

El pontífice ha explicado a los medios a su salida de la residencia de Castel Candolfo que Zornoza sigue en el cargo "por el momento" y ha afirmado que "cada caso tiene una serie de protocolos que están claramente establecidos". En este caso particular, ha añadido, Zornoza "insiste en su inocencia", por lo que "hay que permitir que la investigación vaya adelante".

Según los resultados de dicha investigación, "habrá consecuencias". León XIV espera que "las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos" y ha abogado por "seguir los pasos de la justicia de la Iglesia", sin entrar en más detalles.

Zornoza, acusado de abusar sexualmente de un menor durante su etapa de sacerdote en Getafe en la década de los noventa, presentó su renuncia como obispo hace quince meses, cuando le correspondía al haber llegado a los 75 años, edad de jubilación de los prelados, pero aún no ha sido aceptada por el papa, que tiene la última palabra.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, apuntó el lunes tras verse con el papa León XIV a una salida inminente, a falta de que la Santa Sede decidiese cómo y cuándo tendría lugar. "Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito que quizás pudiera ser aceptada próximamente, declaró Argüello.