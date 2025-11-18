El papa pide tiempo para investigar al obispo de Cádiz en sus primeras declaraciones sobre el caso
- Según los resultados de la investigación, "habrá consecuencias", afirma
- León XIV espera que "las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos"
El papa León XVI se ha referido este martes por primera vez a la polémica en torno al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor de edad, para pedir tiempo y "permitir que siga la investigación" abierta por el Vaticano, tras la cual puede haber "consecuencias".
El pontífice ha explicado a los medios a su salida de la residencia de Castel Candolfo que Zornoza sigue en el cargo "por el momento" y ha afirmado que "cada caso tiene una serie de protocolos que están claramente establecidos". En este caso particular, ha añadido, Zornoza "insiste en su inocencia", por lo que "hay que permitir que la investigación vaya adelante".
Según los resultados de dicha investigación, "habrá consecuencias". León XIV espera que "las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos" y ha abogado por "seguir los pasos de la justicia de la Iglesia", sin entrar en más detalles.
Zornoza, acusado de abusar sexualmente de un menor durante su etapa de sacerdote en Getafe en la década de los noventa, presentó su renuncia como obispo hace quince meses, cuando le correspondía al haber llegado a los 75 años, edad de jubilación de los prelados, pero aún no ha sido aceptada por el papa, que tiene la última palabra.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, apuntó el lunes tras verse con el papa León XIV a una salida inminente, a falta de que la Santa Sede decidiese cómo y cuándo tendría lugar. "Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito que quizás pudiera ser aceptada próximamente, declaró Argüello.
Sin alusión al caso en la plenaria de los obispos
La cúpula de la Conferencia Episcopal acudió al Vaticano la víspera de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que el jefe de los obispos ha evitado referirse de manera directa al caso de Zornoza. El obispo de Cádiz no ha acudido a la reunión, pese a que sí tendría derecho a ello por seguir precisamente en el cargo.
Argüello ha vuelto a abogar en su discurso por un equilibrio entre el derecho y la "libertad" de las víctimas a presentar denuncia con la presunción de inocencia de los investigados. "Lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de casos de abusos aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia", ha explicado.
El prelado ha planteado que, en caso de que los hechos en cuestión pudiesen haber prescrito en el ámbito civil, las autoridades eclesiásticas están abiertas a recibir denuncias sobre "cualquier caso que necesite ser investigado". Todo ello, ha agregado, "para discernir si realmente prevalece la inocencia que está presupuesta para todos o la denuncia tiene fuerza para seguir adelante ya en un procedimiento jurídico canónico".