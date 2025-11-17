El papa conoce la acusación de abusos del obispo de Cádiz y "probablemente" aceptará su renuncia
- Aún no se ha comunicado la fecha de esta decisión, según ha explicado la Conferencia Episcopal Española
- Los obispos españoles han visitado en el Vaticano a León XIV en un encuentro previsto desde agosto
El papa está informado de la acusación del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, y "probablemente" aceptará la renuncia, aunque aún no se ha comunicado la fecha de esta decisión, según ha explicado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, tras la reunión de este lunes con León XIV.
"Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito que quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha, ni el modo de la aceptación de la renuncia", ha declarado Argüello en declaraciones a los medios.
La cúpula de la Conferencia Episcopal ha llegado este lunes al Vaticano antes de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española y en medio de la polémica sobre la investigación al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe en la década de 1990.
Visita prevista desde agosto
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha visitado en el Vaticano al papa León XIV en un encuentro que habían solicitado los obispos españoles tras el nombramiento del nuevo pontífice en mayo y que se confirmó para esta fecha el pasado mes de agosto.
Esta audiencia ha obligado a retrasar el inicio de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, prevista para este lunes, a mañana martes 18 de noviembre, según han confirmado fuentes de la CEE, que han detallado que este tipo de visitas son "habituales" cuando hay un nuevo papa.
Esta visita se produce una semana después de haberse conocido que el Vaticano está investigando al obispo Zornoza. Argüello ya ha reconocido con "dolor" que el hecho de que el Vaticano haya abierto esa investigación "concede una verosimilitud a la acusación" de abusos sexuales a un menor, aunque ha pedido respetar la presunción de inocencia.
Durante la Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 18 al 21 de noviembre, los obispos conocerán el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA), publicado el pasado septiembre y en el que se informa de que en el último año se han recibido un total de 89 solicitudes de reparación integral.
La delegación que visita este lunes a León XIV está integrada por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, José Cobo; y el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán.
Completan la comitiva el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.