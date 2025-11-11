El Gobierno se compromete a crear un órgano para atender a las víctimas de abusos en la Iglesia

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido con asociaciones de víctimas de la pederastia en la Iglesia para informarles de la iniciativa del Gobierno para crear un órgano que atienda y repare a quienes sufrieron estos abusos.

Tras el encuentro, Bolaños ha reiterado el compromiso del Gobierno con las víctimas y para seguir dialogando con la Iglesia católica con el fin de alcanzar acuerdos que cumplan sus demandas históricas, así como el de informarles de todos los avances que se produzcan. Según fuentes del Ministerio de Presidencia, "la reunión ha transcurrido en un clima de confianza y entendimiento".

El Ejecutivo se ha comprometido a cumplir las medidas del plan de acción en lo relativo al reconocimiento y reparación por parte de la Iglesia a las víctimas para las que ya no es posible acudir a un proceso judicial. "El objetivo del Gobierno es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia", ha señalado el ministerio.

“🔴El Gobierno se compromete a acelerar la creación de una comisión mixta Iglesia-Estado, incluyendo a las víctimas, en un clima de diálogo constante



▪️Es la respuesta ante las reiteradas protestas de las asociaciones por el plan "inoperante" de la Iglesia



🎙️@isa_jdandres pic.twitter.com/pxLcsNciir“ — 24 horas de RNE (@24horas_rne) November 11, 2025

La Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) y la Justice Initiative España han acudido a la Moncloa citadas por Bolaños para conocer de primera mano el proyecto del Gobierno respecto a la creación de un órgano específico a través del cual atender las necesidades de las víctimas y reparar el daño causado a los menores que sufrieron abusos sexuales por personas de la Iglesia católica, han explicado ambas asociaciones.

El ministro Bolaños viajó hace unas semanas al Vaticano, donde mantuvo un encuentro de trabajo con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, con quien analizó, entre otros asuntos, ese plan para poner en marcha un organismo de reparación para las víctimas.