La Compañía de Jesús aparta provisionalmente a un sacerdote acusado de abusar de un menor
- Los jesuitas han informado a la Fiscalía para determinar si los hechos, ocurridos en los años 2000, han prescrito
- El acusado permanece en la Compañía, pero sin relación ni actividad pastoral
La Compañía de Jesús ha apartado este martes de manera provisional de su puesto a un sacerdote jesuita acusado de abusos a un menor. Según han explicado los jesuitas en un comunicado, los hechos habrían ocurrido entre Alicante y Zaragoza durante la década de los años 2000.
Los jesuitas informaron a la Fiscalía para que determine si los posibles hechos están o no prescritos después de tener conocimiento del caso mediante el canal interno de denuncias de la Compañía y de verificarlos con un testimonio. Del mismo modo, comunicaron a la Conferencia Episcopal Española los hechos, dado que el sacerdote ostenta un cargo dependiente de la Conferencia.
Por el momento, el acusado permanece en una comunidad de los jesuitas, pero sin relación ni actividad pastoral, y está sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión. Además, los jesuitas insisten en que en el caso de que los hechos no hayan prescrito, colaborarán "en todo lo que se requiera". "En el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido", explican desde la Compañía.
Siguen recogiendo testimonios
Los jesuitas han puesto todos los medios posibles para esclarecer los hechos acontecidos. De este modo, mantienen la recogida de testimonios que puedan aclarar o añadir información sobre este posible caso. También se muestran dispuestos a colaborar con las autoridades judiciales y eclesiásticas porque el compromiso de la Compañía es "escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados".
Asimismo, remarcan que el compromiso de todos sus centros en crear entornos seguros es "inequívoco", para lo que llevan años trabajando con medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada. Los jesuitas recuerdan que todas las personas que quieran comunicar cualquier información referida a abusos del pasado pueden hacerlo a través del correo electrónico proteccion@jesuitas.es.
Además, exponen en el comunicado "el profundo dolor que situaciones como estas nos causan al pensar en las víctimas de abusos" y muestran su deseo "de saber responder con justicia y con verdad".