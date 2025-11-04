La Compañía de Jesús aparta provisionalmente a un sacerdote acusado de abusar de un menor

La Compañía de Jesús ha apartado este martes de manera provisional de su puesto a un sacerdote jesuita acusado de abusos a un menor. Según han explicado los jesuitas en un comunicado, los hechos habrían ocurrido entre Alicante y Zaragoza durante la década de los años 2000.

Los jesuitas informaron a la Fiscalía para que determine si los posibles hechos están o no prescritos después de tener conocimiento del caso mediante el canal interno de denuncias de la Compañía y de verificarlos con un testimonio. Del mismo modo, comunicaron a la Conferencia Episcopal Española los hechos, dado que el sacerdote ostenta un cargo dependiente de la Conferencia.

Por el momento, el acusado permanece en una comunidad de los jesuitas, pero sin relación ni actividad pastoral, y está sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión. Además, los jesuitas insisten en que en el caso de que los hechos no hayan prescrito, colaborarán "en todo lo que se requiera". "En el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido", explican desde la Compañía.