La investigación de los casos de abusos en la Iglesia católica ha entrado en esta semana en una fase crucial. Por la vía política, el Congreso ha dado el primer paso para investigar los casos, mientras que la Fiscalía se ha hecho cargo de este proceso en su vertiente judicial, y unificará todas las denuncias sobre casos de pederastia clerical en manos de las fiscalías superiores.

El desgarrador testimonio del escritor Alejandro Palomas, que ha confesado haber sufrido abusos en su infancia, junto a la investigación iniciada en diciembre por el Vaticano de más de 200 casos inéditos en España, han dado de nuevo visibilidad al escándalo. Este jueves, Pedro Sánchez recibió a Palomas y se comprometió, según declaró el escritor, a hacer todo lo que estuviera en su mano.

Se sabe muy poco de la magnitud de este escándalo, y los números varían de aquellos casos reconocidos por la Iglesia católica, a otros de investigaciones independientes o los recogidos por los medios. Radiografiamos un fenómeno que salpica a diócesis y órdenes religiosas de toda España, y que ha afectado a cientos de víctimas durante décadas.

¿Quién los investiga? Los casos pueden ser investigados tanto internamente por parte de la Iglesia, mediante el derecho canónico, como por la vía de los tribunales. Hace dos años las 70 diócesis españolas abrieron Oficinas de Atención a las Víctimas por orden del papa Francisco para recibir las denuncias. En ellas, si la persona que denuncia está de acuerdo, pueden tramitar el caso a la justicia ordinaria. Sin embargo, la Conferencia Episcopal no ha iniciado ninguna investigación general que abarque todas las diócesis. Las congregaciones, que concentran el mayo número de casos, no están sujetas la autoridad de los obispos y no tienen obligación de notificar las denuncias que reciban. Al margen del proceso canónico, las víctimas pueden denunciar directamente a la Justicia, o bien la propia diócesis puede trasladar su caso para que lo investiguen las autoridades civiles. El problema, en este caso, es que muchos de los delitos ya han prescrito y las querellas terminan archivadas. Los delitos de abusos prescriben, según su gravedad, entre los cinco y los 15 años a contar a partir de que la víctima cumpla 35 años. Anteriormente, este plazo empezaba a contar cuando la víctima cumplía 18 años, algo que cambió con la ley de protección a la infancia, aprobada el año pasado.

¿Cómo actúa la Iglesia ante las denuncias? La respuesta varía mucho según la diócesis y la congregación religiosa. Uno de los pocos informes públicos sobre el tema, del Síndic de Greuges -el equivalente en Cataluña del Defensor del Pueblo-, analizaba en 2020 cómo actuaban las congregaciones cuando recibían denuncias. En general, concluye, la respuesta ha sido "lenta" e "insuficiente" y no han mostrado una actitud proactiva en la investigación de los casos, lo que genera "desconfianza" en las víctimas. La Abadía de Montserrat fue una de las pocas instituciones analizadas que pusieron en marcha una comisión independiente tras recibir varias denuncias. Concluyó que el monje Andreu Soler, fue un "depredador sexual" y que había "rumorología suficiente" para haber actuado contra él, y sin embargo acutó con impunidad durante 30 años. En algunos casos analizados por el Síndic, las investigaciones internas, de las que se encarga la Congregación para la Doctrina de la Fe vaticana, concluyen con el reconocimiento del dolor causado y la petición de perdón a las víctimas. Por la vía canónica, las sanciones que se aplican son la prohibición del ejercicio de funciones o de mantener contacto con menores, pero en ningún caso terminan en la expulsión de la congregación. Las asociaciones de víctimas denuncian que durante décadas la única actuación llevada a cabo por la jerarquía eclesiástica fue cambiar de sede al agresor sexual y, en algún caso, tratar de comprar su silencio con dinero en negro -7.200 euros en billetes de 500-, como ha denunciado Miguel Hurtado, víctima de abusos en Monsterrat cuando tenía ocho años. Un vademécum publicado en 2020 por el Vaticano daba nuevas instrucciones a los clérigos ante las acusaciones de abusos. Recomendaba actuar aunque no hubiera denuncia formal, si aparecían por ejemplo en medios de comunicación o en redes sociales, y colaborar con las autoridades públicas "incluso en ausencia de una explícita obligación legal".

La Iglesia, en contra de iniciar una investigación independiente La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha ido cambiando su postura a medida que se iban conociendo los casos. Durante años no ofreció datos exactos, hasta que la llegada de Francisco I al papado impuso un nuevo paradigma y ordenó a las autoridades eclesiásticas investigar cualquier sospecha de abuso, no solo las denuncias formales. En 2021 dio cifras por primera vez, aunque en ellas no se aportaban detalles como el número de víctimas, ni las fechas o diócesis en las que ocurrieron los abusos. Esta semana, el presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Barcelona, Santiago Bueno, calificaba de "hipócrita" que el Congreso investigara solo los abusos de la Iglesia, sin ampliarlo a otros ámbitos. "Será injusto si se centra solo en la Iglesia católica", afirmó en una entrevista en exclusiva para el informativo de RTVE Catalunya. Santiago Bueno: "Será injusto si la investigación se centra solo en la Iglesia católica" ISABEL OJEDA | BEATRIZ GÁLVEZ Poco antes, en enero, la CEE defendió que las diócesis recogieran las denuncias de abusos, pero rechazó crear una comisión independiente, como ha ocurrido en Portugal y en otros países. "No hace falta multiplicar entes. En cada diócesis hay la parte de los tribunales y el servicio de atención a las víctimas", aseguró.

El Gobierno, a favor de la comisión de investigación; PP y Vox, en contra A nivel político, Unidas Podemos ha sido uno de los principales impulsores de la comisión de investigación en el Congreso. El partido, que calificó los hechos de "abominables", fue el que presentó la iniciativa para que se investigaran los hechos en la Cámara Baja, junto a ERC y Bildu. Un año antes, la ahora líder del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, causó una gran polémica al acusar a la Iglesia de "encubrir" los casos y de ser "cómplice" de los abusos. El PSOE ha apoyado en la Mesa del Congreso la iniciativa para crear la comisión, un primer paso que tendrá que ser refrendado en la Junta de Portavoces después y en el pleno más adelante, aunque ahora se debaten sobre qué forma tendría que tener esta. Podría ser una comisión de expertos independientes, como propone el PP, o una de investigación dentro de la Cámara Baja. Los socialistas han señalado que pretenden apoyar solo una de las dos, si bien Unidas Podemos y los grupos que presentaron la petición ven compatibles que se desarrollen las dos a la vez. El Congreso da el primer paso para investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia Por su parte, el PP y Vox han votado no a crear una investigación independiente. Los de Pablo Casado creen que la comisión no debería centrarse solo en los abusos en la Iglesia, sino investigar los casos de pederastia en general, y ambos partidos consideran que la Iglesia no puede ser objeto de control por parte del Gobierno y que esta cuestión debe dirimirse en los tribunales.