Cuando el escritor Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) tenía siete años, vio cómo un religioso del colegio en el que estudiaba, La Salle, pasó de ser su "protector" a su agresor. "Sufrí acoso, abuso y agresión. Recuerdo muchos detalles, son cosas que se te quedan", ha contado en Las claves del siglo XXI.

"Yo lo tenía todo para ser el blanco de este tipo de personas. No van con los alfa, los niños triunfadores, van con los que no encajan y necesitan ayuda", ha explicado. "Él era un hombre muy querido por la comunidad y me sentía muy protegido por él".

Palomas no ha dudado en expresar lo difícil que fue para él confesar a su madre que estaba sufriendo abusos. "Me daba tanto miedo y tanta vergüenza. Pensaba que me iban a castigar y sentía que le había fallado". Pese a sus temores, su madre le prometió que no volvería a pasar y acudió al colegio a hablar con los responsables. Sin embargo, cuando fueron a pedir explicaciones al colegio "les pidieron discreción".