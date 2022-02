Esther Pujol: "He passat de recordar uns abusos a una agressió sexual"

La pressió de les víctimes que denuncien abusos sexuals a l'Església ha propiciat que aquest dimarts la mesa del Congrés faci un primer pas per iniciar una comissió d'investigació. La proposta, impulsada per Unidas Podemos, ERC i EH Bildu a la que es va sumar el PSOE a darrera hora, ha tirat endavant malgrat els vots en contra de PP i Vox. L'Informatiu de RTVE Catalunya parla amb una de les poques dones que denuncia haver patit abusos per part d'un religiós. 8 de cada 10 denunciants són homes.

“He passat de recordar uns abusos a una agressió sexual“

"El cervell té un mecanisme de defensa tan, tan potent... que de vegades esborra fets traumàtics. En el meu cas, jo no recordava tot l’episodi i he passat de recordar uns abusos a una agressió sexual", relata l'Esther Pujol. Tenia 10 anys quan en unes colònies que organitzava el rector del seu poble, a Bellcaire d'Empordà, va patir aquestes agressions.