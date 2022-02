El Congrés fa el primer pas per a poder investigar els abusos sexuals a menors a l'Església

La Mesa del Congrés ha admès a tràmit la sol·licitud de creació d'una comissió parlamentària sobre els presumptes abusos a menors en el si de l'Església Catòlica, una petició presentada per Unides Podemos, ERC i EH Bildu.

La iniciativa ha passat el primer filtre parlamentari gràcies als vots del PSOE i del grup confederal, els altres dos grups que integren l'òrgan de govern de la Cambra, i amb el vot en contra de PP i Vox, segons han explicat fonts parlamentàries.

El PSOE va decidir sumar-se a Podem, ERC i Bildu i donar suport a la iniciativa dels tres partits que proposa crear una comissió d'investigació al Congrés sobre els abusos a l'Església. Els socialistes s'afegeixen a l'empresa després que els lletrats de la cambra baixa espanyola hagin considerat que la petició s'ajusta a la normativa. Precisament, el PSOE ha indicat que la qualificació del partit entorn de la proposta segueix aquest criteri "tècnic", i subratllen que el seu vot de demà a la Mesa suposarà només la "via d'entrada" de la proposició a la cambra. Es tracta d'un primer pas que no segueix un criteri "polític", afegeix la formació.

Si finalment demà la Mesa aprova la proposta, el tema passarà a la Junta de Portaveus, on caldrà que el PSOE i la resta de partits es tornin a definir al voltant de la qüestió abans no arribi a ser debatuda a l'hemicicle. Els vots de les formacions a la Junta de Portaveus tampoc avancen el sentit definitiu de les seves postures en el cas que el tema arribi a ser inclòs per a un ple del Congrés.

El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha reclamat als partits que se situïn "al costat de les víctimes i del Papa" i no "del qui va abusar en el seu dia i ara encobreix".