El Gobierno y la Iglesia llegan a un acuerdo para la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han alcanzado un acuerdo histórico para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas a cargo de la Iglesia. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, firmarán a las 9:30 horas el acuerdo en el Palacio de Parcent, una de las sedes del Ministerio. Está previsto que den a conocer los detalles después en una rueda de prensa.

Este nuevo sistema cumple con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Esta institución toma un papel muy relevante, ya que que será la encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación.

Cómo funcionará este nuevo sistema El Gobierno puso en marcha en abril de 2024 el Plan para la implementación del Informe del Defensor de Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia católica. Fue entonces cuando se iniciaron los trabajos con la Iglesia para crear un sistema de reparación para las víctimas que ya no pueden acudir a la vía judicial. Según ha podido saber RTVE, este nuevo mecanismo prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Seguidamente, el caso será trasladado a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación. La víctima podrá solicitar una reparación simbólica, restaurativa, espiritual o económica. El papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz tras las acusaciones de abusos sexuales a un menor RTVE.es Por último, la propuesta recaerá en la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. En el caso de conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo. Ahora bien, si la víctima o la Iglesia mostraran su disconformidad, se convocará una comisión mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. En el caso de que persista el desencuentro, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

La Iglesia asumirá las reparaciones económicas La Iglesia católica deberá responder siempre a la resolución final y será la encargada de dar cumplimiento a las medidas reparadoras en el plazo que se determine. Es decir, siempre recaerán en ella. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento. El Gobierno recuerda que ya son cuatro los acuerdos que se ha firmado con el clero en las últimas dos legislaturas. Estos son: el pacto sobre inmatriculaciones de bienes, el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones, la resignificación del valle de Cuelgamuros y, desde este jueves, el de reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos.