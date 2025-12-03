Las víctimas de abusos rompen con la Conferencia Episcopal y solo hablarán con el Vaticano

Asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia católica española se han reunido con representante de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores del Vaticano, en un encuentro que simboliza la ruptura de relaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE), a la que consideran artífice de una "estafa" por su falta de compromiso.

Así lo ha asegurado el portavoz de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, representante de una de las organizaciones que ha participado en una reunión que se ha prolongado durante tres horas y media y en la que también han estado presentes la Asociación de Víctimas de Navarra AVA, Justice Initiative España y la portuguesa Corazones Silenciados.

El objetivo, según ha explicado Cuatrecasas a RTVE Noticias, era trasladar personalmente al Vaticano la "queja" y la "absoluta condena" al comportamiento de la actual cúpula de la Conferencia Episcopal. Considera que el Plan PRIVA de los obispos ha sido "un rotundo fracaso" y "una broma de mal gusto", al dar cabida sólo a 39 víctimas con horquillas de indemnizaciones que oscilan entre los 3.000 y los 100.000.