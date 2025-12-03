Las víctimas de abusos rompen con la Conferencia Episcopal y solo hablarán con el Vaticano
- Consideran un "rotundo fracaso" el plan de indemnización de la Iglesia española
- Reclaman al Vaticano que pida el cese de la cúpula de la Conferencia Episcopal, a sabiendas de que es una "utopía"
Asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia católica española se han reunido con representante de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores del Vaticano, en un encuentro que simboliza la ruptura de relaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE), a la que consideran artífice de una "estafa" por su falta de compromiso.
Así lo ha asegurado el portavoz de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, representante de una de las organizaciones que ha participado en una reunión que se ha prolongado durante tres horas y media y en la que también han estado presentes la Asociación de Víctimas de Navarra AVA, Justice Initiative España y la portuguesa Corazones Silenciados.
El objetivo, según ha explicado Cuatrecasas a RTVE Noticias, era trasladar personalmente al Vaticano la "queja" y la "absoluta condena" al comportamiento de la actual cúpula de la Conferencia Episcopal. Considera que el Plan PRIVA de los obispos ha sido "un rotundo fracaso" y "una broma de mal gusto", al dar cabida sólo a 39 víctimas con horquillas de indemnizaciones que oscilan entre los 3.000 y los 100.000.
Piden el cese de la cúpula eclesiástica
"Nos han engañado porque decían que iban a asumir compromisos y luego no asumían ninguno", ha lamentado este portavoz, incidiendo en que su asociación se ha reunido con tres presidentes de la Conferencia Episcopal.
Este supuesto "engaño" llega a tal punto que las asociaciones han trasladado al Vaticano una petición expresa para que exija el cese de las actuales autoridades eclesiásticas españolas —"sabemos que es una utopía", ha admitido—.
Las asociaciones de víctimas han llevado en persona a la Santa Sede el informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre abusos, "el libro de cabecera para gestionar el tema", y han reiterado el "apoyo total" a las iniciativas del Gobierno español, para que por ejemplo exista un órgano mixto e independiente en el que la Iglesia "se limite a indemnizar" a las víctimas, sin decidir cómo ni a quién.