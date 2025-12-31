León XIV recuerda a Francisco y advierte de las "estrategias armadas con discursos hipócritas" de cara al año nuevo

León XIV ha advertido este miércoles de cara al año nuevo, en sus últimos actos de 2025, de las "estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas" o de "falsos motivos religiosos", y ha recordado a su "añorado" el fallecido papa Francisco, a quien sucedió como pontífice en mayo pasado.

"El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo; otros dolorosas, como el fallecimiento del añorado papa Francisco y los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta", ha dicho el papa durante su última audiencia general del año tras saludar a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

Al acabar el acto, ha enviado los tradicionales saludos a los peregrinos en diferentes idiomas y se ha dirigido en especial "a los jóvenes llegados de Tierra Santa", del Patriarcado Latino de Jerusalén.

El papa León XIV durante la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro el Vaticano este miércoles EFE/ Giuseppe Lami

Los "designios" que envuelven el mundo Ya por la tarde, en su homilía del rito de las primeras Vísperas celebrado en la basílica de San Pedro, León XIV ha expresado: "Hermanas y hermanos, en este tiempo nuestro sentimos la necesidad de un designio sabio, benévolo y misericordioso, que sea un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel". Y ha alertado de que "otros designios, tanto hoy como en el pasado, envuelven al mundo". "Son más bien estrategias que apuntan a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia. Estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos", ha señalado ante los fieles en un acto en el que se entona el himno del 'Te Deum' como agradecimiento por el año que se va. ““ "Dios ama esperar con el corazón de los pequeños, implicándolos en su designio de salvación. Cuanto más bello es el designio, tanto mayor es la esperanza. El mundo avanza así, impulsado por la esperanza de tantas personas sencillas, desconocidas pero no para Dios, que a pesar de todo creen en un mañana mejor", ha sostenido. León XIV ha aludido al Jubileo, el Año Santo abierto por su antecesor Francisco y que él mismo clausurará este 6 de enero. Este evento es, ha continuado, "la señal de un mundo nuevo, reconciliado y renovado según el diseño de Dios". Y ha agradecido a todos aquellos que se han involucrado en su organización, unas palabras escuchadas por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, presente en el acto. El papa León XIV preside este miércoles las Vísperas y el Te Deum de Nochevieja en la Basílica de San Pedro del Vaticano EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI