León XIV recuerda a Francisco y advierte de las "estrategias armadas con discursos hipócritas" de cara al año nuevo
- Alerta de las "estrategias que apuntan a conquistar mercados y zonas de influencia"
- El pontífice culmina rodeado de fieles el año en que fue elegido
León XIV ha advertido este miércoles de cara al año nuevo, en sus últimos actos de 2025, de las "estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas" o de "falsos motivos religiosos", y ha recordado a su "añorado" el fallecido papa Francisco, a quien sucedió como pontífice en mayo pasado.
"El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo; otros dolorosas, como el fallecimiento del añorado papa Francisco y los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta", ha dicho el papa durante su última audiencia general del año tras saludar a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.
Al acabar el acto, ha enviado los tradicionales saludos a los peregrinos en diferentes idiomas y se ha dirigido en especial "a los jóvenes llegados de Tierra Santa", del Patriarcado Latino de Jerusalén.
Los "designios" que envuelven el mundo
Ya por la tarde, en su homilía del rito de las primeras Vísperas celebrado en la basílica de San Pedro, León XIV ha expresado: "Hermanas y hermanos, en este tiempo nuestro sentimos la necesidad de un designio sabio, benévolo y misericordioso, que sea un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel".
Y ha alertado de que "otros designios, tanto hoy como en el pasado, envuelven al mundo".
"Son más bien estrategias que apuntan a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia. Estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos", ha señalado ante los fieles en un acto en el que se entona el himno del 'Te Deum' como agradecimiento por el año que se va.
"Dios ama esperar con el corazón de los pequeños, implicándolos en su designio de salvación. Cuanto más bello es el designio, tanto mayor es la esperanza. El mundo avanza así, impulsado por la esperanza de tantas personas sencillas, desconocidas pero no para Dios, que a pesar de todo creen en un mañana mejor", ha sostenido.
León XIV ha aludido al Jubileo, el Año Santo abierto por su antecesor Francisco y que él mismo clausurará este 6 de enero. Este evento es, ha continuado, "la señal de un mundo nuevo, reconciliado y renovado según el diseño de Dios". Y ha agradecido a todos aquellos que se han involucrado en su organización, unas palabras escuchadas por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, presente en el acto.
Visita al Portal de Belén
Al acabar la ceremonia, y según ha relatado la Agencia EFE, el pontífice estadounidense ha salido de la basílica mientras se entonaba el 'Adeste fideles' y, poco después, ha aparecido en un coche en la Plaza de San Pedro para cumplir con la tradición de visitar el Portal de Belén ahí instalado.
Le ha recibido la monja Raffaella Petrini, primera mujer al frente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, y una banda de la Guardia Suiza interpretando algunos villancicos.
León XIV ha podido apreciar las figuras del Portal y ha llegado incluso a subir unos escalones de la representación para meterse entre sus figuras, de tamaño humano, y observarlas con mayor detalle.
Después, ha saludado a los muchos fieles sorprendidos por su presencia en una gélida plaza vaticana, estrechándoles la mano o bendiciéndoles, y muchos le hablaban en español, sabedores de su nacionalidad peruana tras sus muchos años de misionero y obispo allí.
Los ritos propios del periodo navideño proseguirán ya en Año Nuevo con la misa en la basílica vaticana por la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, que cada año coincide con la Jornada Mundial por la Paz.