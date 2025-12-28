El año de la muerte del papa Francisco, el apagón y Torre Pacheco: la desinformación que nos deja 2025

La desinformación ha vuelto a ser protagonista en un año marcado por el apagón generalizado en España del 28 de abril, la muerte del papa Francisco y el cónclave en el que fue elegido León XIV como nuevo pontífice. También por el hiperrealismo de la inteligencia artificial. La IA, esa tecnología que ha servido para confundir, engañar e incluso para negar la hambruna en Gaza. Los bulos prendieron también durante los incendios forestales que azotaron España en agosto con el objetivo de negar el cambio climático y ridiculizar las medidas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y todos aprendimos dónde estaba Torre Pacheco en el mapa de España porque se convirtió en el epicentro de una ola de desinformación y odio que se gestó en las redes sociales y llegó a las calles a través de enfrentamientos y disturbios. En VerificaRTVE abordamos las claves del discurso desinformativo a lo largo de este 2025 a punto de concluir.

El año empezó con la investidura de Donald Trump como 47º presidente de Estados Unidos y las falsedades que circularon en torno a los discursos pronunciados por el líder republicano durante los actos de investidura ya vaticinaban lo que podíamos esperar del resto del año.

Los anuncios anticipados de la muerte del papa y los bulos tras su fallecimiento El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025. Desde su ingreso el14 de febrero en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli por una bronquitis, las redes sociales se llenaron de mensajes falsos que anunciaban su muerte. En VerificaRTVE tuvimos que desmentir que el pontífice hubiera fallecido el 25 de febrero. Sin embargo, esta no era la primera vez que se anunciaba la falsa muerte de Francisco. En redes sociales detectamos publicaciones similares durante el mes de febrero, pero también el 11 de agosto de 2024. Tras la muerte del pontífice, los bulos siguieron circulando. Se difundió, por ejemplo, una grabación de Francisco que presentaban falsamente como si fuera el momento en el que falleció. Su funeral también fue objeto de desinformación hasta el punto de que en redes se viralizaron dos videos con los que se afirmaba falsamente que se trataba de un ritual satánico. En VerificaRTVE también desmontamos falsedades sobre el cónclave y los papables. Desde falsas declaraciones atribuidas al cardenal Robert Sarah al bulo de la enfermedad de Pietro Parolin. Finalmente, fue elegido como nuevo pontífice el estadounidense Robert Francis Prevost. El nuevo papa León XIV también fue objeto de bulos, principalmente le atribuyeron palabras que no había pronunciado.

Invenciones sin pruebas sobre las causas del apagón masivo El apagón generalizado que se produjo el 28 de abril en casi toda España, Portugal y algunas zonas de Francia fue objeto de teorías de la conspiración y contenidos descontextualizados que desinformaban sobre el episodio. Lo primero que observamos en redes sociales fueron mensajes que mencionaban sin pruebas cuáles habían sido las causas del apagón. En la mañana siguiente, se movieron imágenes satelitales falsas, algunas generadas con IA, que presentaban como si mostrasen la península ibérica durante la caída generalizada de la luz. También circularon publicaciones que exageraban sobre el alcance del apagón y aseguraban que se habían registrado cortes de luz en Finlandia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Holanda o Grecia. 01.13 min Bulos que circularon por las redes sobre el apagón El apagón fue un ejemplo ilustrativo de cómo los desinformadores se suman a la actualidad para colocar su discurso y también de cómo los estafadores aprovechan la incertidumbre para intentar hacerse con nuestros datos y nuestro dinero (1 y 2). En VerificaRTVE recopilamos algunos consejos sobre qué hacer y qué no en el entorno digital en situaciones de emergencia para no contribuir a la propagación de bulos. 03.41 min ¿Cómo hay que prepararse ante la desinformación en las emergencias? | VerificaRTVE La desinformación relacionada con el apagón se prolongó durante semanas. En redes sociales se multiplicaron los mensajes que alertaban de la expropiación de campos de olivar para instalar placas solares. En VerificaRTVE te contamos con datos de fuentes oficiales el cambio del uso del suelo agrícola a la producción de energía fotovoltaica en España. 03.24 min Verifica RTVE explica dudas sobre proyectos fotovoltaicos

Torre Pacheco: desinformación en redes y odio en las calles Torre Pacheco, una localidad murciana con 40.000 habitantes, se convirtió en el epicentro de una ola de odio y xenofobia que alteró la convivencia y demostró cómo la desinformación alimenta las narrativas extremistas. Tras la agresión el 9 de julio a un vecino de la localidad de 68 años, trascendió el dato de que uno de los atacantes podría ser de origen magrebí y empezaron a viralizarse bulos e informaciones falsas que se expandieron con rapidez por las redes sociales. La avalancha de mensajes racistas en las redes tuvo su eco en las calles con varias noches de disturbios. En 2025 y como consecuencia de este episodio, publicamos 'Torre Pacheco: anatomía de un bulo', la primera investigación conjunta de VerificaRTVE, DatosRTVE y EFE Verifica en la que analizamos más de 115.000 mensajes en X y Telegram. El trabajo reveló que de los casi 75.000 mensajes publicados con el término "Torre Pacheco" entre el 9 y el 17 de julio, cerca del 10% contenía discurso de odio. Y la palabra más repetida en estos mensajes era "inmigrantes". Esta investigación también demostró que el trabajo de los verificadores funciona, ya que los mensajes falsos dejan de propagarse en las redes, pero no ocurre lo mismo con el discurso de odio. Los bulos se desactivan, pero el odio sigue y, en este caso, tuvo consecuencias reales en las calles. el mensaje de odio calaba en la ciudadanía y tuvo consecuencias reales en las calles. 06.32 min Así se hizo la investigación 'Torre Pacheco: Anatomía de un bulo', de VerificaRTVE y EFEVerifica El suceso Torre Pacheco también evidenció que las redes sociales son un terreno fértil para la propagación de bulos y mensajes de odio. Y esto no es algo que solo ocurra en España. A lo largo de Europa, está avanzando el sentimiento anti-inmigración, un auge alimentado por la desinformación, los sucesos locales y las narrativas extremistas que las redes sociales amplifican de forma inexorable. Una investigación conjunta liderada por Eurovision News Spotlight en la que participó VerificaRTVE, denota que esta tendencia está consolidada con focos de tensión que van desde el Reino Unido e Irlanda hasta Hungría, Alemania o Italia. Frente a estas amenazas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reforzado sus mecanismos para rastrear este tipo de publicaciones, combinando tecnología, unidades especializadas y cooperación internacional. En VerificaRTVE conversamos con Policía Nacional y Guardia Civil para conocer cómo vigilan, detectan y persiguen los discursos de odio y la desinformación que circula en Internet.

Bulos sobre la oleada de incendios para criticar la Agenda 2030 Como ya te hemos contado en VerificaRTVE, es habitual que los desinformadores se sumen a la actualidad para difundir bulos sobre asuntos que captan la atención pública y que su mensaje cale en la ciudadanía más fácilmente. Si en 2024 se utilizó la dana de Valencia para negar con bulos el cambio climático, en 2025 han sido los incendios que azotaron España en agosto los que sirvieron para, entre otras cosas, desinformar sobre las medidas de desarrollo sostenible. Circuló, por ejemplo, el bulo de que la Agenda2030 prohíbe la limpieza de montes y que por eso los fuegos fueron tan devastadores. También se difundieron imágenes descontextualizadas que se presentaban como si correspondieran a los incendios en España y otras generadas con IA que eran directamente falsas. Además, circularon multitud de invenciones sin pruebas en torno a las causas de estos siniestros. Entre ellas, mensajes falsos que afirmaban que el menor detenido como presunto autor de varios fuegos en Galicia era extranjero. Este tipo de bulos buscan extender el discurso de odio racista presentando a todas las personas migrantes como delincuentes.

La inteligencia artificial, al servicio de los desinformadores Si 2024 fue el año en el que se democratizó el uso de la inteligencia artificial gracias a herramientas de fácil acceso para la mayoría de los ciudadanos, en 2025 hemos sido testigos de un salto cualitativo importante de los contenidos generados con esta tecnología y de sus consecuencias. Un ejemplo es la distribución de imágenes alteradas y montajes fotográficos que cambian el género de mujeres para presentarlas como hombres. Unos contenidos falsos editados con inteligencia artificial (IA) que tienen un trasfondo: desacreditar a líderes políticos a través de sus parejas afirmando que son mujeres trans, como la primera dama de Francia, Brigitte Macron, la ex primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama o la esposa del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez. Una narrativa desinformativa que, además, contribuye a alimentar la transfobia. La nueva cara del odio: cómo la inteligencia artificial alimenta la transfobia Paula Peña / VerificaRTVE En 2025 también hemos visto cómo ha evolucionado la IA generativa y su capacidad para generar contenidos hiperrealistas. En VerificaRTVE te hemos hablado de Sora, la red social que solo deja subir vídeos creados con inteligencia artificial y que invita a los usuarios a realizar deepfakes de sí mismos. A raíz del desarrollo de herramientas como esta, recopilamos cinco consejos para ayudarte a detectar imágenes generadas con IA. Cinco consejos para no caer en vídeos generados con IA como este de un toro acorralando a una mujer VerificaRTVE Si terminamos el 2024 explicando el potencial desinformativo de la inteligencia artificial de X, Grok, en 2025 hemos tenido que abordar el uso de esta herramienta para verificar contenidos. Cada vez es más habitual que los usuarios de esta plataforma planteen a su inteligencia artificial dudas sobre cualquier cuestión o sobre la veracidad de una imagen o de un vídeo. En VerificaRTVE la pusimos a prueba y alertamos con expertos en inteligencia artificial de los riesgos de confiar en Grok para contrastar información. También te hemos advertido de cómo algunos modelos de IA contribuyen a alimentar sesgos de género.