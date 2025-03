El papa Francisco no ha muerto a 26 de febrero de 2025, es falso

Circulan varias publicaciones de TikTok con fecha 25 de febrero de 2025 que difunden mensajes en los que se anuncia la muerte del papa Francisco. Es falso. A fecha de este artículo, no hay ninguna comunicación oficial que anuncie el fallecimiento del pontífice. El último comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede ha sido emitido el 26 de febrero de 2025 e informa de que "el Papa ha pasado una noche tranquila y está descansando".

"Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro amado Santo Padre", leemos en un mensaje de TikTok escrito en inglés y compartido más de 1.444 veces desde el 25 de febrero. Esta publicación adjunta un vídeo en el que vemos una captura de pantalla de una publicación de X con el usuario "@VaticanNews" que dice en inglés: "Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro amado Santo Padre, Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco ha entrado en el descanso eterno hoy a las 19:39, en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma". La captura de pantalla que se presenta como si fuera un mensaje de X adjunta una imagen del papa Francisco con el siguiente texto: "Gracias por su inquebrantable guía, compasión y servicio a la Iglesia. Descansa ahora en el abrazo eterno del amor de Dios. Papa Francisco 1936-2025". Otro vídeo publicado en TikTok el 25 de febrero de 2025 anuncia "luto en la Iglesia católica, fallece el papa Francisco a los 88 años dejando un legado de esperanza y fe".

El papa Francisco no ha fallecido el 25 de febrero de 2025 a los 88 años. El pontífice continúa ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma. El portal informativo Vatican News no ha emitido el anuncio de la muerte del pontífice que le atribuye la publicación de TikTok, se trata de una imagen manipulada para que parezca una publicación real. En VerificaRTVE hemos comprobado que no hay rastro de ese mensaje ni en sus perfiles de X y Facebook, ni en su página web oficial. Como te contamos en RTVE.es, el último parte publicado por el Vaticano en la mañana del 26 de febrero informa de que el papa Francisco ha pasado una noche "tranquila" en el hospital y "está descansando". Según ha indicado la Santa Sede, el pontífice continúa en estado "crítico" por cuarto día consecutivo, aunque estable, y no ha presentado más crisis respiratorias. Desde Roma, la periodista de TVE Laura Gómez ha informado el 26 de febrero a las 12:37 horas de que el papa Francisco sigue con el tratamiento para la neumonía bilateral que padece y que en la tarde de este miércoles "se espera conocer el resultado del TAC practicado" en el día anterior, martes 25 de febrero. En este enlace de RTVE.es puedes consultar la última hora de la salud del papa Francisco.