La Iglesia financiará la visita del papa León XIV a España con fondos propios y donaciones de los fieles católicos
- La Conferencia Episcopal confirma que no habrá subvenciones estatales directas para la organización del viaje
- El Estado asumirá sólo las funciones de seguridad y protocolo habituales con cualquier mandatario internacional
La Iglesia católica española ha activado los mecanismos para costear íntegramente la logística de la próxima visita del papa León XIV a España, prevista inicialmente para el mes de junio de 2026.
Según ha confirmado la Conferencia Episcopal Española (CEE) a través de la página oficial para el evento, la institución busca desvincular el gasto organizativo de las arcas públicas. "La visita no recibe financiación del Estado", reza el comunicado publicado en la web conelpapa.es, donde se subraya que la organización se llevará a cabo de una manera "sobria y transparente".
Donativos y patrocinios
Para cubrir los costes de los actos multitudinarios en Madrid, Barcelona y Canarias, la CEE ha apelado directamente a la colaboración ciudadana. El plan de financiación se sustenta en tres pilares: donaciones individuales de los fieles, aportaciones de empresas privadas y el trabajo de miles de voluntarios.
"El viaje del papa lo pagaremos entre todos", detalla el portal oficial, insistiendo en que las cuentas finales serán sometidas a una auditoría externa para garantizar el destino de cada euro recaudado. Esta estrategia de autofinanciación busca evitar las críticas de sectores laicos que, en visitas anteriores como la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, cuestionaron el uso de dinero público para fines religiosos.
El papel del Estado
A pesar de la autonomía financiera de la Iglesia para los eventos litúrgicos, el Gobierno de España tendrá una participación logística inevitable debido al estatus de León XIV. Al ser el pontífice también el Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el Ministerio del Interior será el encargado de coordinar y costear el despliegue de seguridad.
Este operativo incluirá a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además del apoyo de los servicios municipales de las ciudades receptoras para la gestión de la movilidad y las emergencias. Estos gastos son los habituales y preceptivos para cualquier visita de un mandatario internacional, independientemente de la naturaleza de su viaje.
Después de las indemnizaciones
La confirmación del viaje papal se produce en un contexto de normalización de las relaciones entre la Moncloa y el Episcopado. El pasado 8 de enero, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de la CEE, Luis Argüello, firmaron un acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
En dicho encuentro, se acordó la creación de un sistema de indemnizaciones supervisado por el Defensor del Pueblo, una condición que el Gobierno consideraba fundamental. Este acuerdo fue uno de los pasos necesarios para que la Santa Sede diera el visto bueno al borrador del viaje. El cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, declaró tras una de sus reuniones en Roma que este proceso ha sido fruto de un "largo diálogo con el Gobierno y todas las autoridades del Estado".
Madrid, Barcelona y Canarias
El itinerario preliminar sitúa el inicio de la visita en Canarias, donde el pontífice ha expresado su deseo personal de acudir para poner el foco en la crisis migratoria del Atlántico. Tras esta escala, León XIV viajará a Barcelona para visitar la Sagrada Familia en el marco del centenario de la muerte de Gaudí, un acto de gran calado simbólico y cultural para la Iglesia catalana.
El viaje concluirá en Madrid con una eucaristía multitudinaria y un encuentro con jóvenes que servirá como acto central de la visita apostólica. Esta etapa final en la capital busca recuperar el espíritu de comunión y cerrar un recorrido que equilibra la atención a las periferias sociales con los grandes centros de culto del país.