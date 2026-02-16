La Iglesia financiará la visita del papa León XIV a España con fondos propios y donaciones de los fieles católicos

La Iglesia católica española ha activado los mecanismos para costear íntegramente la logística de la próxima visita del papa León XIV a España, prevista inicialmente para el mes de junio de 2026.

Según ha confirmado la Conferencia Episcopal Española (CEE) a través de la página oficial para el evento, la institución busca desvincular el gasto organizativo de las arcas públicas. "La visita no recibe financiación del Estado", reza el comunicado publicado en la web conelpapa.es, donde se subraya que la organización se llevará a cabo de una manera "sobria y transparente".

Donativos y patrocinios Para cubrir los costes de los actos multitudinarios en Madrid, Barcelona y Canarias, la CEE ha apelado directamente a la colaboración ciudadana. El plan de financiación se sustenta en tres pilares: donaciones individuales de los fieles, aportaciones de empresas privadas y el trabajo de miles de voluntarios. "El viaje del papa lo pagaremos entre todos", detalla el portal oficial, insistiendo en que las cuentas finales serán sometidas a una auditoría externa para garantizar el destino de cada euro recaudado. Esta estrategia de autofinanciación busca evitar las críticas de sectores laicos que, en visitas anteriores como la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, cuestionaron el uso de dinero público para fines religiosos. El impacto económico de la JMJ superó los 354 millones en España, según una auditoría EUROPA PRESS

El papel del Estado A pesar de la autonomía financiera de la Iglesia para los eventos litúrgicos, el Gobierno de España tendrá una participación logística inevitable debido al estatus de León XIV. Al ser el pontífice también el Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el Ministerio del Interior será el encargado de coordinar y costear el despliegue de seguridad. Imagen de la web publicada por la Conferencia Episcopal Española para preparar la visita del papa León XIV a España. SANTIAGO RIESCO PEREZ CONELPAPA.ES Este operativo incluirá a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además del apoyo de los servicios municipales de las ciudades receptoras para la gestión de la movilidad y las emergencias. Estos gastos son los habituales y preceptivos para cualquier visita de un mandatario internacional, independientemente de la naturaleza de su viaje.

Después de las indemnizaciones La confirmación del viaje papal se produce en un contexto de normalización de las relaciones entre la Moncloa y el Episcopado. El pasado 8 de enero, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de la CEE, Luis Argüello, firmaron un acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El Gobierno y la Iglesia llegan a un acuerdo para la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales Silvia Quílez Iglesias, Àlex Cabrera En dicho encuentro, se acordó la creación de un sistema de indemnizaciones supervisado por el Defensor del Pueblo, una condición que el Gobierno consideraba fundamental. Este acuerdo fue uno de los pasos necesarios para que la Santa Sede diera el visto bueno al borrador del viaje. El cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, declaró tras una de sus reuniones en Roma que este proceso ha sido fruto de un "largo diálogo con el Gobierno y todas las autoridades del Estado". Superviviente de abusos sexuales en la Iglesia de Madrid: "Casi me ha hecho más daño la institución que el agresor" SANTIAGO RIESCO