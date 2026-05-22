Una "AcamPapa", canciones y nervios: los colegios religiosos se preparan para la "extraordinaria" visita de León XIV

La última vez que un papa visitó España, en 2011, muchos de los alumnos del Colegio Los Olivos de Málaga no habían ni nacido. Para ellos, por tanto, "la sensación es que es algo extraordinario", cuenta a RTVE Noticias Francisco Vallejo, profesor de este centro escolar de la orden de los Agustinos, la misma a la que pertenece León XIV.

"Están muy emocionados, pero no se hacen una idea de todo lo que trae consigo" una visita papal. Él sí lo sabe. Las Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid le pillaron muy joven para ir -tenía 13 años-, pero sí que participó en las de Lisboa de 2023. Ahora trata de transmitir la importancia de este evento a sus alumnos de secundaria y Bachillerato.

Como él, profesores y alumnos de los más de 2.500 colegios católicos que hay en toda España -más del 90% concertados- calientan motores de cara al 6 de junio, el día que el pontífice aterrizará en Madrid para pasar en nuestro país seis días, repartidos entre la capital, Barcelona y Canarias. Los centros de las ciudades por las que pasará León XIV tienen el cometido especial, además, de acoger a las miles de personas que se desplazarán desde otros puntos del país a los actos multitudinarios alrededor del viaje papal.

"¿Quién es ese señor de blanco?" Para el colegio de Vallejo la visita del papa tiene un componente casi personal. No solo porque Robert Prevost es uno más de la "familia" agustiniana, sino porque lo visitó cuando fue prior general de la orden, en 2007. Por ello, tanto en este centro como en otros de la orden han preparado una extensa guía didáctica con materiales para todas las edades. Para los más pequeños, el principal reto es trasladarles la relevancia de la figura del papa y de su visita. "¿Quién es ese señor de blanco?", es el nombre de la primera sesión prevista en esta guía, una clase en la que también se invita a los niños a colorear una imagen de León XIV. También se incluyen cuentos o una canción creada ad hoc, "¡Bienvenido, papa León XIV!". El objetivo es que entiendan no solo la importancia de la figura del papa para el catolicismo, sino también los principales mensajes de su pontificado, como el de la paz o la unidad. El papa discreto: un año de pontificado de León XIV Daniel Herrero

El FOMO papal: "Si no vas, te va a dar rabia" Desde la Red Arenales, otro grupo de colegios católicos, coincide también en la importancia de la labor de resaltar el valor de la visita del papa, y que los niños y adolescentes vayan a los actos "con el corazón preparado" y no "como quien va al cine", apunta Inma Juan, responsable de comunicación de este grupo. Quienes intentarán trasladar esta ilusión son los profesores que vivieron la JMJ de Madrid de 2011. Para muchos, jóvenes o adolescentes entonces, aquella multitudinaria visita de Benedicto XVI fue "un antes y un después", tanto "desde el punto de vista personal como el de la fe", señala la portavoz. "Hay que ponerse en la cabeza de un chaval de 15 o 16 años, que tiene los intereses que tiene, pero también a ellos es una figura que les atrae", apunta. El papa, además, destaca por su compromiso con la juventud, un sector de la población castigado por "sueldos bajos o dificultades en la vivienda", y que tendrá un protagonismo especial en la vigilia del 6 de junio. Para atraer a los chavales, desde este grupo apelan a un sentimiento muy propio de la adolescencia y que ha ganado popularidad en los últimos años con el auge de las redes sociales: el FOMO, las siglas de la expresión inglesa fear of missing out, que se podría traducir como algo así como la ansiedad que se genera por no participar en un evento popular. "Si no vas, te va a dar rabia y lo sabes", se lee en uno de sus carteles. León XIV en España, entre la fe y el desafío migratorio: guía completa de la histórica visita del papa Santiago Riesco Pérez Los profesores entrevistados para este artículo coinciden en que les ha sorprendido el interés de los jóvenes en acudir a los actos papales. "Al principio pensábamos que íbamos a tener una respuesta bastante minoritaria", admite Javier Garzón, responsable del área de Pastoral de la Fundación Educativa Santo Domingo, que agrupa a 38 colegios en toda España. Sin embargo, la respuesta ha superado sus expectativas: cerca de un millar de sus alumnos participarán en la vigilia y la misa convocadas en Madrid, y otros 200 en los eventos de Canarias. Los chavales participarán en una jornada de actividades previas a la vigilia del sábado, entre ellas algunas más "lúdicas" como una yincana y participarán en talleres "vivenciales", en los que escucharán testimonios de personas vulnerables, en situación de calle o migrantes. "Son testimonios muy impresionantes que ayudan a alzar la mirada", explica, una referencia al lema de la visita, "y que salgamos de nuestro yo y de nuestra pequeñez".

"Pancartas de bienvenida" en Carabanchel Los colegios implicados se vestirán de gala ante la visita, especialmente allá por donde pase el papa. Da la casualidad de que León XIV pasará unas horas en el barrio en el que se encuentra uno de los centros de la Red Arenales en Madrid, en Carabanchel, durante su visita a un centro para personas sin hogar de Cáritas. El papa "va a venir a nuestros dominios", celebra Juan, por lo que plantean "decorar el colegio" y "hacer pancartas de bienvenida" para que León XIV "note la cercanía y el cariño" en estas calles de la periferia madrileña. Entre las actividades que han preparado, destaca la "AcamPapa", una acampada que en sus instalaciones "para recrear, en pequeño, el ambiente de una JMJ". Será una previa a la vigilia de oración para los jóvenes del sábado en la que habrá "juegos, paellas y un rato de adoración" entre sacos y esterillas, explica Inma Juan. María González, Cáritas Española: "La visita de León XIV es la oportunidad para visibilizar lo invisible" Santiago Riesco Pérez, Juan Manuel Cuéllar B.

Viaje de fin de curso a la misa del Corpus Los colegios católicos de Madrid, además de volcarse con actividades propias, acogerán a cientos de estudiantes y peregrinos venidos de toda España. La asistencia se prevé masiva: cerca de medio millón de personas en la vigilia para jóvenes del día 6 y un millón y medio en la misa del Corpus del día 7 en la Plaza de Cibeles, según avanzó el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Con esta previsión, los tres centros agustinos en Madrid han habilitado no solo pabellones deportivos y zonas comunes, sino también las propias aulas para que se queden a dormir los chavales que han viajado desde fuera. En el caso de Los Olivos, quienes viajan a la capital son los alumnos de Segundo de Bachillerato. Para ellos, será como el viaje de fin de curso, ya que acaban la selectividad justo el día antes del inicio del viaje del papa. "Muchos se han animado y es algo que hay que alabar, porque tienen mil planes para el que dicen que va a ser el verano de su vida y encuentran un hueco para compartir su fe. Es un regalo", celebra Vallejo. Coincide Garzón, quien está coordinando las actividades en Madrid de los colegios de la Fundación Educativa Santo Domingo. Entre los jóvenes hay "ilusión", entienden que el papa es un "referente internacional" más allá de su figura como jefe de la Iglesia. También les llama "el encuentro": participar "en comunión con otros jóvenes de su edad" y las ganas de "salir y superar la realidad más pequeña en la que viven todo el año".