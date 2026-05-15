María González, Cáritas Española: "La visita de León XIV es la oportunidad para visibilizar lo invisible"

En el corazón del madrileño barrio de Arganzuela, el número 162 de la calle Embajadores no se ven los cuatro corazones del logotipo de Cáritas Española. Es una presencia discreta. El edificio de ladrillo rojo, compartido con un colegio de religiosas, tiene una puerta de cristal que da acceso a un recibidor que podría ser el de cualquier bloque de viviendas del barrio. Algo que no acaba de encajar en el mundo del márketing y la imagen para una organización presente en todo el territorio nacional a través de sus 70 "filiales" diocesanas con una red de casi 70.000 voluntarios y una plantilla en torno a los 6.000 trabajadores que, sólo el año pasado en España atendió a 1.200.000 personas. Esto sin contar con su dimensión de cooperación internacional. A través de las Cáritas locales en terceros países llegaron a 11 millones de personas.

La llegada de León XIV a España del 6 al 12 de junio visitando cinco diócesis (Madrid, Barcelona, Sant Feliú de Llobregat, Canarias y Tenerife) en siete días promete ser un revulsivo para una sociedad que, a menudo, camina de espaldas a sus propias heridas. Cáritas, el brazo caritativo y social de la Iglesia, no solo será anfitriona; será el puente que conecte al sucesor de Pedro con esa España que no sale en las postales, la de los 9,4 millones de personas que viven en exclusión.

María González, la nueva secretaria general de la entidad social y caritativa de la Iglesia Católica en España lleva cuatro meses en el cargo. Acaba de llegar de una reunión en Croacia después de otro encuentro en Kenia donde ha comprobado sobre el terreno que "mientras haya personas, hay esperanza". Es su primera entrevista con un medio de comunicación desde que asumió la secretaría general. María abre las puertas de su despacho y las del corazón de Cáritas a RTVE Noticias.

PREGUNTA: Asumir la secretaría general y encontrarse con un hito así a los cuatro meses debe de ser impresionante.

RESPUESTA: Para mí es una suerte y un privilegio personal afrontar este desafío. Lo que queremos es aprovechar este impulso y el aire fresco que trae el Papa para no olvidarnos de lo más importante, de la esencia. Me apoyo mucho en el mandato de Mateo 28: "Id y haced discípulos a todas las naciones", porque el reto es llevar el mensaje del Evangelio más allá de nuestras parroquias y de nuestras iglesias a todo el territorio nacional. La visita de León XIV pondrá el acento en ser una Iglesia fuerte, unida y, sobre todo, una Iglesia que sepa leer los signos de los tiempos estando cerca de quien más lo necesita.

P: ¿Qué significa para Cáritas Española este viaje en el actual contexto social?

R: Pues para Cáritas Española la visita del papa León XIV es una oportunidad única y en un momento muy oportuno. Significa el interés del papa en poner en el centro a la persona, especialmente a la que vive en pobreza y exclusión social. Recordemos que en España hay 9,4 millones de personas en exclusión, de las cuales más de la mitad viven en pobreza severa. Que venga el papa y quiera poner el foco en estas personas dice mucho y para nosotros significa mucho.

P: ¿Qué mensaje le gustaría trasladar personalmente al papa sobre la realidad española?

R: Me gustaría trasladarle ese mensaje de no olvidarnos de poner a la persona en el centro, lo que es la dignidad humana. Vivimos en España un momento de fragmentación y polarización social, con personas abocadas a la exclusión por falta de vivienda o empleo precario. Y, sobre todo, la situación de quienes viven en irregularidad administrativa. Nos gustaría que su visita fuera un mensaje de impulso y ánimo para que seamos esa "Iglesia en salida" que tanto necesitamos.

P: Se habla mucho del impacto económico de estos viajes, pero a Cáritas le preocupa otro impacto...

R: Exacto. El impacto real será visibilizar lo que muchas veces llamamos pobreza invisible. Esta realidad afecta a cerca de un 18% de la población desde 2008. La visita debe despertar conciencias; debe visibilizar una realidad que, para muchas personas en España, pasa completamente inadvertida.

Vivienda, empleo y migraciones P: A veces parece que la Iglesia llega donde el Estado no alcanza. ¿Qué le pediría Cáritas al Gobierno y a las instituciones públicas aprovechando este altavoz papal? R: Pedimos a las administraciones públicas y a todos los partidos políticos que no olviden poner a la persona en el centro, ya sea en materia de vivienda, empleo o movilidad humana. La política debe servir a la sociedad y no al revés. Esperamos que el papa recuerde a nuestros gobernantes la importancia de diseñar políticas públicas acordes a la igualdad de oportunidades y a la dignidad humana. P: Hablemos de logística con alma. ¿Cuál será el papel concreto de Cáritas durante estos siete días? R: Nos pusimos a completa disposición de la Conferencia Episcopal desde el primer momento. Acompañaremos al santo padre en diversas diócesis, pero hay un momento muy especial en Madrid donde visitará el centro CEDIA, un lugar donde viven personas sin hogar. Durante sus visitas a Barcelona, Tenerife o Las Palmas, nuestros equipos también estarán a su disposición. 01.28 min El papa visitará un centro de Cáritas para personas sin hogar en Madrid P: Hay quien teme que el papa solo vea "escaparates" y no las periferias reales. Usted menciona el CEDIA en Carabanchel. ¿Será un encuentro auténtico? R: Ese es precisamente el sentido, que León XIV tenga la oportunidad de pasar tiempo con las personas que viven en exclusión, con quienes sufren la lacra de no tener un hogar. Él ha decidido entrar a Madrid por Carabanchel y pasar tiempo allí. No solo será una suerte para quienes se encuentren con él, sino un aliento y un aire fresco para toda la pastoral social. P: España vive un momento de polarización evidente. Más allá de la sociedad civil, ¿qué impacto espera que tenga esta visita de puertas para adentro, en la propia comunidad de creyentes? R: Estoy convencida de que cualquier visita de un santo padre es un momento de revitalización de la fe y una oportunidad para construir una Iglesia mucho más unida. Venimos de celebrar el Jubileo de la Esperanza y este viaje es un hito clave para unificar no solo a una sociedad polarizada, sino a nuestra propia Iglesia. Es un signo de fraternidad que nos pone en camino para mostrar, desde la acción caritativa, el amor de Dios tanto por los últimos como por su propia Iglesia. Esperamos que esta visita sea una gran oportunidad para despertar y revitalizar nuestras comunidades desde la base