Cáritas Barcelona, tras los desalojos de Badalona: "Se ha sembrado miedo y odio, como si el otro fuera peligroso"

Ha pasado más de una semana y media desde que se produjo el desalojo del mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. Los Mossos d'Esquadra ejecutaron el miércoles 17 de diciembre la evacuación de cerca de medio millar de personas que pernoctaban en el antiguo instituto B9 de Badalona, en Barcelona.

La medida promovida por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP) ha tenido sus consecuencias: esos migrantes se han ido refugiando de las intensas lluvias que han azotado la región bajo un puente de la ciudad y, los más vulnerables, en locales que entidades sociales, partidos políticos, la Generalitat de Cataluña o los propios vecinos de Badalona han puesto a disposición de estas personas.

02.50 min Transcripción completa ha numerado todos los que está leyendo. Bueno, hay novedades con los migrantes desalojados en Badalona. Hoy se cumple una semana de ese desalojo Los Comuns acaban de anunciar que van a denunciar ante la fiscalía el alcalde, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, dicen por un delito de odio por ese desalojo. Buscamos más datos con Bernat Herrándiz Bernat. Sí, es una denuncia que presentará el eurodiputado Jaume Asens ante la Fiscalía de Delitos de Odio. Apunta que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha podido cometer.. cuatro delitos después del desalojo del antiguo Instituto B9 aquí en Badalona Son los delitos de prevaricación administrativa, delitos de odio, de no seguir las mandato judicial y también otros delitos que se le acusan después de esta actuación, como decíamos, del desalojo en el B9. Esto se suma a la petición de la Fiscalía, al Ayuntamiento de Badalona, para que aclare qué alternativas ha dado a los desalojados después de que se quedaran sin un techo. Muchos de ellos han podido ser realojados gracias a la Generalitat de Cataluña y a entidades sociales, pero una decena de ellos han vuelto a dormir esta séptima noche bajo el puente de la C31 Nochebuena debajo de un puente es la realidad para unas 100 de las 400 personas que no tienen techo en Badalona desde hace una semana. El alcalde, Albiol, insiste, en la ciudad no hay sitio para ellos. Ya no, a Badalona no hay más país. Entidades sociales y Generalitat han realojado a una treintena de personas en centros de acogida fuera de la ciudad. Otras se refugian en una parroquia del propio municipio. Además, un grupo había ocupado este albergue municipal cerrado hace dos años El gobierno catalán también les ha reubicado porque al viol se negaba hay tensión entre vecinos unos coinciden con el mensaje del alcalde. Otros con el de activistas y entidades sociales La Generalitat pide templar los ánimos Y Moncloa carga contra el alcalde popular. Un ejercicio claro de racismo y de xenofobia y de deshumanización En las últimas horas unas 50 personas han intentado entrar en otro instituto La Fiscalía de Barcelona investiga si el Ayuntamiento les está dando un trato degradante en pleno invierno. Varios relatores de la ONU ven una grave violación de derechos Decenas de migrantes siguen sin techo en Badalona una semana después del desalojo

Representantes del Gobierno y de la Generalitat han criticado la falta de gestión de soluciones habitacionales para estos migrantes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificó este viernes de "absolutamente inhumano" el desalojo y apeló a la moderación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, frente al "racismo y xenofobia".

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, requirió en su tradicional mensaje navideño a recuperar "valores humanos" como la solidaridad, la empatía o la humanidad para "acoger e integrar" a todas aquellas personas que lo necesiten. La decisión del desalojo de Badalona llegó hasta el Papa León XIV, que durante su primera bendición Urbi et Orbi se acordó de "los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras ciudades".

Eduard Sala, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, ha recordado este sábado en una entrevista para el Canal 24h de TVE, que no sólo los desalojados se encuentran "en situación de desamparo". La ONG, que estos días ha reubicado a 52 migrantes, atendió en 2024 a un total de 4.800 personas, de las que "casi ocho de cada diez tiene como problema principal la vivienda".

"No imaginábamos que se iba a hacer el desalojo antes de Navidad, sabiendo que las previsiones serían de tiempos tan nefastos", ha criticado, para luego concluir que, desde Cáritas, "tampoco imaginábamos que no había nada preparado".

El director de Cáritas Barcelona ha explicado que idea era encontrar en el propio municipio de Badalona "los edificios más grandes posibles para poder absorber como espacio de emergencia al máximo de personas posible", pero finalmente sólo parte de los migrantes han podido ser reubicados en diferentes espacios de pequeña capacidad.

Rechazo de algunos vecinos El pasado domingo y este lunes, un grupo de vecinos de Badalona bloqueaba las puertas de la parroquia Mare de Déu de Montserrat para evitar la llegada de una quincena de migrantes desalojados que iba a reubicar Cáritas en ese espacio de la ciudad. Las entidades se han enfrentado a dificultades de este tipo, pero también al continuo desencuentro entre la clase política, por lo que siguen buscando "alternativas" para ayudar a los migrantes, pero "ya no lo decimos" públicamente. De esta manera, evitan que se produzcan episodios como los de la parroquia Mare de Déu. Eduard Sala ha reconocido que "hace demasiado tiempo que es como si la clase política, en lugar de tener adversarios políticos, tuviese enemigos", en una actitud que se ha trasladado al resto de la población y que dificulta "llegar a pactos que son fundamentales para el bien común". “Cuando no hay propuestas, lo que se hace es criminalizar a alguien“ "Cuando no hay propuestas, lo que se hace es criminalizar a alguien, sea un enemigo externo, interior o los adversarios políticos con los que se tiene que llegar a pactar. Lo que ha ocurrido en Badalona es que se lleva mucho tiempo sembrando miedo, odio o amenaza, como si el otro, el distinto, con el que tenemos que convivir, fuera alguien peligroso", ha reflexionado. Asimismo, ha criticado que en la ciudad en la que Albiol es alcalde "llevamos mucho tiempo escuchando que todo el colectivo de las 400 personas que estaban en el B9 eran delincuentes". "Eso es absolutamente falso", ha sentenciado, para después justificar que estigmatizar a un colectivo como "culpable" lleva a protestas como las que protagonizaron algunos vecinos.