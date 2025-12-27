La Generalitat y entidades sociales albergan a 147 de los migrantes desalojados en Badalona

La Generalitat y diversas entidades sociales han logrado realojar a 147 de los migrantes que ocupaban el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) y que el pasado día 17 de diciembre fueron desalojados a petición del ayuntamiento de esa ciudad.

Fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha informado este sábado de que continúan buscando un alojamiento al resto de personas que tuvieron que abandonar el B9, algunas de las cuales continúan acampadas bajo un puente de la C-31.

Cuando los Mossos d'Esquadra desalojaron el pasado 17 de diciembre el B9, permanecían en su interior unas 200 personas, que se quedaron en la calle sin que se les ofreciera ninguna alternativa habitacional. El edificio había llegado a cobijar a unas 400, que fueron abandonando el antiguo instituto los días previos.