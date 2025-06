Pilar Algarate, Cáritas Madrid: "Las personas sin hogar no están en la calle porque quieren"

La Secretaria General de Cáritas Madrid, Pilar Algarate, está al frente de una organización social que cuenta con 9.000 voluntarios dedicados a entregar su tiempo, experiencia y sentido común para mejorar la vida de los que peor lo están pasando. Durante tres noches recorrieron las cuatro terminales del aeropuerto de Barajas y entrevistaron a 137 personas vulnerables que pernoctaban en las instalaciones de Aena. Algarate pone el acento en el "problema con la política de vivienda" y explica que "el sinhogarismo no es un problema sólo del aeropuerto".

Este lunes, la Mesa por la Hospitalidad liderada por Cáritas Madrid publicaba el estudio Acercamiento puntual a la realidad de las personas que pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Gracias a este censo elaborado por sus voluntarios sabemos que en Barajas había 271 personas sin hogar la última vez que se contabilizaron, que el 38% tiene trabajo y que más de la mitad están empadronadas en Madrid.

PREGUNTA: ¿Desde cuándo tenéis constancia en Cáritas Madrid de que hay personas sin hogar durmiendo en el aeropuerto de Barajas?

RESPUESTA: Es una realidad que siempre ha existido en el aeropuerto, igual que hay en los hospitales, que están durmiendo por las noches. Pero sí es verdad que hace año y medio aproximadamente el capellán que estaba anteriormente nos comentaba en una reunión que estaba empezando a estar preocupado porque podía contar unas 300 personas pernoctando en el aeropuerto. Y desde ahí estuvimos un poquito atentos a esa realidad.

P: ¿Por qué creéis que de repente ha empezado a ser noticia si tradicionalmente ha habido gente durmiendo en el aeropuerto?

R: Porque todas esas puertas donde antes podían ir a dormir se han ido cerrando poco a poco. Los recursos de la administración también estaban llenos y en los meses de invierno la gente intenta buscar un espacio más caliente, más seguro, que dé respuesta a esa necesidad que tienen por las noches.

Porque hay personas migrantes, hay personas mayores, hay personas que acaban de llegar, pero la gran mayoría ya llevan tiempo en España, en una situación de calle y en muchos casos por el tema de la vivienda. Hay personas que tenían una vida medianamente normalizada que, por quedarse sin empleo, han perdido la vivienda. Hay personas que aun teniendo trabajo -porque el 38% cuenta con un trabajo- no se pueden permitir tener una vivienda. Hay personas mayores que tienen una pensión pero que no pueden pagarse ni una habitación con la pensión. Entonces, a partir de ahí, hay que ver quién tiene que intervenir con cada una de estas personas para poder dar esa respuesta.

R: El problema es que al final no se sabe el perfil concreto de cada una de esas personas. No tenemos ese censo que las administraciones le dicen a Aena que tiene que hacer para desbloquear la situación y ver, en función de la situación de cada una de esas personas, cómo le tenemos que dar respuesta y quién le tiene que dar respuesta.

R: De momento a mí no me lo han comunicado. Sé que ellos ya mantenían estas reuniones anteriormente y supongo que tiene que ser algo continuo. Nosotros estuvimos en esa reunión para dar a conocer un poquito nuestra visión de la situación en varias visitas que hemos hecho y, en concreto, en una en la que tuvimos entrevistas con varias de las personas que nos encontramos ese día en el aeropuerto.

Obligación de las administraciones, no de las ONG

P: Pero el censo que están exigiéndose unos a otros no parece muy difícil de hacer si un grupo de voluntarios como los de Cáritas Madrid ha presentado uno yendo tres noches y entrevistando a 137 personas. ¿Es normal que las entidades sociales hagan el trabajo que le corresponde a la administración?

“Nos preocupan las personas y no los números y lo que está saliendo en los medios de comunicación“

R: No, las entidades sociales somos subsidiarias. Muchas veces donde no llega la administración pues llegamos las entidades sociales. En otros momentos colaboramos conjuntamente. En lo que tiene que ver con las personas sin hogar en la ciudad de Madrid hay una red de trabajo con la administración y las entidades sociales para ver qué hacemos entre todos. Las entidades sociales no pedimos dar respuesta a las necesidades de las personas, sino que sean las administraciones y nosotros iremos viendo en qué medida podemos apoyar esa labor. Nos preocupan las personas y no los números y lo que está saliendo en los medios de comunicación estos días.

P: En Cataluña existe, desde el 2011, un plan marco de sinhogarismo que había caducado en el 2022 y que han reactivado de nuevo este 2025. ¿Sabe si existe en la Comunidad de Madrid algo parecido?

R: Aquí se está intentando trabajar conjuntamente con todas las administraciones. En los municipios también hay una red de trabajo. Es verdad que terminan viniendo a la ciudad de Madrid, pero en el Ayuntamiento hay un plan de trabajo con las personas sin hogar y las entidades sociales.