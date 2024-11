Mujeres sin hogar, una lucha contra la violencia y la exclusión: "No vine a España a prostituirme por una casa"

Claudia es una mujer sin hogar que ahora vive en un refugio en Madrid. Huyó de la violencia en Colombia porque si no se hubiera ido "me habrían desaparecido". Llegó a Madrid con su hijo pequeño, "los grandes se quedaron allá", en febrero de 2024. El único contacto que tenía en España, un primo que vivía en Canarias, quiso mantener relaciones sexuales contra su voluntad, pero ella dijo que no. Su familiar le dijo que "o aportaba en casa o se iba". El hombre quiso prostituirla en uno de los burdeles de la isla. Sin embargo, ella se negó "porque no había venido a España a prostituirme por una vivienda". Se quedó en la calle.

Claudia, empapada en una dignidad impresionante, cuenta su caso de supervivencia sin hogar cuando la Fundación Luz Casanova presenta la campaña "Atrévete a mirar a las mujeres sin hogar" en Luz Vallecas, un centro de Igualdad en Madrid. Su objetivo es visibilizar la realidad oculta de las mujeres en situación de sin hogarismo y poner el foco en los ciudadanos, no solo en ellas. También incluye a las personas que habitan en viviendas inseguras, "malviviendo en habitaciones alquiladas o sometidas a relaciones abusivas para no perder el techo donde resguardarse", dice Pepa Torres, religiosa apostólica del Corazón de Jesús.

Un prostíbulo como único destino

En medio de la desesperación "me dije, Dios mío, ¿qué puedo hacer? A Claudia se le había acabado el trabajo de cuidar a dos ancianos por 500 euros al mes, y se veía abocada a vivir en un albergue. Tras dejar que vivieran ella y a su hijo en su casa, su primo de Canarias le concertó "varias citas en varios prostíbulos. Yo fui con él porque no quería que él sintiera que iba a ser una carga para él o que iba a acceder a tener sexo con él solo para que me diera vida. Él me dice: mira, ya te conseguí plaza para el lunes", cuenta.

Sin embargo, Claudia acudió a Cáritas para pedir ayuda. "Allí una mujer que me ayudó mucho me dijo que no podía volver con mi primo porque estaba expuesta a que me cogieran, me violaran, o que me prostituyeran con la trata de blancas". Consiguió sitio durante cinco días en un albergue de Canarias.

"Había mucha gente en situación de vivir en la calle, también mujeres, pero ya con un riesgo de sufrir adicciones de drogadicción. Yo no consumo, yo soy muy sana, yo tengo mi mente clara. Fue difícil llegar a un sitio que no es tu casa, donde hay gente que no conoces, con una adicción. Aunque yo decía: 'Bueno, Dios mío, pero tengo una camita y mis tres comidas", explica Claudia.