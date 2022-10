El relato 'invisible' de las personas sin hogar: "Quienes están en la calle interiorizan el estigma"

“Mi nombre es Fabián y tengo 54 años. Tuve una vida extraordinaria. Viví como un rey. Tenía un buen trabajo en el aeropuerto de Barajas, con un horario estupendo y un sueldo que sé que nunca más lo volveré a ganar. Tenía mi casa, mi coche, mi familia, pero por circunstancias de la vida lo perdí todo”.

Fabián no tiene reparos en contarnos su historia. Lleva desde 2019 en situación sin hogar –homelessness en inglés–, y es una de las personas que acuden al Centro de Información y Acogida (CEDIA) de Cáritas en Madrid capital, a escasos metros de la parada de Metro Laguna y la estación homónima de Renfe. Durante la mañana, la plantilla de Cáritas recibe a cualquiera que se acerque y anota los datos de aquellas personas que quieren hacerse un hueco en el centro.

Inmaculada Izquierdo, trabajadora social del CEDIA, explica que el complejo, que cuenta con 47 plazas, es de acceso directo y de emergencia, es decir, que cualquier persona que llama a la puerta tiene que ser atendida. “Nuestra idea es dar plaza de forma ágil, pero bueno, al final la realidad es que hay más demanda que recursos”, comenta. Ahora mismo tienen una lista de espera de 28 personas, y son relativamente pocas. “Hemos llegado a tener a más de 100 personas en espera”.

En España, al menos 28.000 personas se encuentran en situación sin hogar y acuden a centros asistenciales de alojamiento y/o restauración, según la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 5.000 más de las que había hace diez años, cuando se hizo el último recuento, y 6.000 más que en 2005, la primera vez que el INE realizó esta estadística.

¿Por qué tanta disparidad en las cifras? Muñoz lo atribuye a una cuestión metodológica que marca la diferencia. “El INE hace una estimación de las personas que se encuentran en esa situación en el momento de la encuesta, mientras que nosotros hemos hecho una estimación vital. Esto pone de manifiesto que hay mucha gente que entra y sale, que ha estado unos días y no ha vuelto a estarlo nunca más, pero sí ha vivido la situación sin hogar y probablemente no ha estado ni en los recuentos ni los hemos identificado ”.

El dato de 28.000 personas que recoge el INE no deja de ser una estimación. Entre las personas encuestadas alrededor del 16% reconoce dormir en espacios públicos y el 10% en garajes, cuevas o coches. Pero el recuento se limita a personas en situación sin hogar usuarias de los centros asistenciales –como reconocen desde el organismo a DatosRTVE, las dificultades para localizar a la “población objeto de estudio” les obligan a hacer uso de muestreos indirectos–, por lo que el resultado no incluye a aquellas otras personas que, encontrándose en la misma situación, no estaban recogidas dentro del sistema en el momento de la encuesta.

“Detrás de cada persona hay una historia de vida”

La encuesta del INE, pese a ser incompleta, arroja algunos datos sobre el perfil de las personas que se desplazan a los centros, como que la mayoría son hombres, menores de 45 años y españoles y extranjeros en la misma proporción. Pero como dejan claro desde las organizaciones que trabajan con ellos, el colectivo no es un grupo estanco, por lo que es complicado hablar de un perfil claro. “Detrás de cada persona hay una historia de vida y unos desencadenantes que le han abocado a esta situación”, resume Susana Royo.

En el caso de Fabián, una separación sentimental fue el germen de sus problemas. “Caí en una depresión, dejé de ir a trabajar tras 19 años en ese puesto y perdí el empleo. A los cuatro meses y medio de empezar con la depresión me llegó una carta que decía que ya no pertenecía a la empresa, sin derecho a paro y sin indemnización”, explica. La pérdida del empleo es una de las principales razones que las personas sin hogar declaran para verse en esa situación, pero no es la única.

Algo más de 50 kilómetros separan el centro de información y acogida de Madrid capital del albergue San Vicente de Paúl de Aranjuez, en la frontera con Castilla-La Mancha, gestionado por Cáritas Diocesana de Getafe, que atiende a todos los municipios de la zona sur de Madrid. Allí nos espera Patricio (nombre ficticio), que nos cuenta sus “bandazos” durante 13 largos años.

Comedor del albergue para hombres San Vicente de Paúl, en Aranjuez. C. POZO GARCÍA / Cáritas Getafe Sala de informática del albergue gestionado por Cáritas Getafe en Aranjuez. C. POZO GARCÍA / Cáritas Getafe

“Esto no es que un día estás con un hogar y al día siguiente te encuentras en la calle”, recalca. “En mi caso, a raíz del abandono de mi madre, me encerré en mí mismo. Comencé con una depresión y llegué a un estado en el cual me excluí incluso de mi familia, porque no vengo de una familia estructurada, sino más bien al contrario. He tenido todas las ventajas, se volcaron conmigo, pero por el trauma que sufrí me encerré y me excluí primeramente de ellos y luego poquito a poco de la sociedad”.

Patricio cuenta que lleva diez años en tratamiento psicológico, con idas y venidas. La muerte de su abuelo, la figura que tenía como referencia en los últimos años, fue lo que le ubicó definitivamente. “Ha sido un interruptor en mi vida”, confiesa. “Con lo que ya había avanzado, con las recaídas y el aprendizaje, llegué a la conclusión de que me tenía que conocer más y poner seriamente de mi parte para tener una estabilidad y seguir al lado de las personas que me apoyan”, nos cuenta.