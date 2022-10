Al menos 28.552 personas se encuentran en situación sin hogar y son atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración. El recuento supone un 24,5% más -5.000 personas- que en 2012, cuando se publicó la anterior edición de esta encuesta por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), y 6.000 más que en 2005, cuando salió por primera vez.

El INE apunta que esta encuesta ofrece información sobre las condiciones de vida de las personas en situación sin hogar de 18 o más años que en la última semana han sido usuarias de los centros asistenciales de alojamiento y/o restauración ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes. Por tanto, su muestreo no incluye a aquellas personas que, encontrándose en situación de sin hogar, no están recogidas dentro del sistema en el momento de la encuesta.

Entre la información que recoge sobre este colectivo hay variables sociodemográficas generales –edad, género, lugar de origen–, pero también cuestiones más específicas como el motivo que les llevó a estar en esa situación, la relación con la familia o el volumen de ingresos que perciben.

En esta oleada se han incluido nuevos apartados de estudio, como si se han vacunado contra el coronavirus, con quién pasan la mayor parte del tiempo o si han dejado de comer en algún momento. También se incluye un capítulo dedicado a la salud mental, donde se descubre que en torno al 10% de hombres y mujeres afirma presentar una sintomatología depresiva moderadamente grave.

Los datos del INE revelan que el grupo de más de 64 años es el que menos se ha visto expuesto al sinhogarismo, o al menos el que menos ha hecho uso de los servicios asistenciales disponibles. El grueso lo conforma la franja de entre 45 y 64 años, seguida de la de 30 a 44 años. No obstante, la suma de los menores de 45 años (14.619) es ligeramente superior a los que superan esa edad (13.944).

Más de 8.000 personas afirman no tener ningún tipo de ingreso

La situación de las personas en situación sin hogar en materia de empleo es bastante homogénea: más de un 70% de las personas no contaba con un empleo en la última semana. Aunque más del 70% asegura haber tenido algún trabajo con una duración superior a los seis meses.

La principal fuente de ingresos no es, por tanto, el trabajo.. El apoyo de las ONG, las personas cercanas y lo que ganan pidiendo en la calle son las principales vías para salir adelante, aunque en muchos casos esa ayuda no supera los 300€. De hecho, hay más de 8.000 personas que aseguran que no tienen ninguna retribución.