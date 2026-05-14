Real Madrid - Oviedo, en directo hoy el partido de la jornada 36 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Real Oviedo, que se disputa este jueves en el Estadio Santiago Bernabéu. Un duelo entre dos equipos que dicen adiós a una temporada aciaga, por diferentes motivos, y que te contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa

Examen para los blancos delante de su afición después de caer derrotados en el clásico del pasado domingo y entregarle el título de liga de forma matemática al FC Barcelona. Aunque la remontada se antojaba imposible, la parroquia merengue pedía a los suyos al menos dar la cara y caer, además de más tarde, ofreciendo otra imagen. La consumación de una segunda temporada sin títulos, en este caso agravada por el hecho de que ni siquiera ha caído uno de rango menor, ha enfadado a los madridistas tanto como ver a sus jugadores sacando a relucir disputas internas y dejar la agresividad para dentro del propio vestuario, en lugar de sobre el césped contra el rival. Para colmo, el capítulo de bajas sigue siendo la losa para el técnico Álvaro Arbeloa en su despedida, sabiendo ya que no será quien dirija el banquillo la próxima temporada.

Al menos tienen el subcampeonato asegurado y la plaza en Champions, eso podría decir un Real Oviedo que una vez consumado su descenso, lo que buscan es despedirse dignamente de la Primera División. Los asturianos se ilusionaron la temporada pasada con el ascenso y en la actual no han aguantado el ritmo de una competición que, en su zona baja, está que arde. Al menos tienen algo a lo que aferrarse en su balance particular. Las dos victorias más recientes del Oviedo en sus visitas al Bernabéu, hace ya 30 años, coincidieron con sendas temporadas muy aciagas de los blancos, como la 1993-1994 (0-1) y la 1995-1996 (2-3). Los carbayones ahondaron en cada una de ellas en la herida del Madrid de entonces. Sólo han cosechado una victoria más en sus 38 visitas, en la temporada 1948-1949, y cuatro empates. El técnico uruguayo Guillermo Almada tiene a toda su plantilla disponible. Será la previsible despedida de Santi Cazorla, de 41 años, del Bernabéu como futbolista profesional.