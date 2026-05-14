Landaluce casi sorprende a Medvedev, pero dice adiós en cuartos de final tras un gran Masters en Roma

Daniil Medvedev ha eliminado a Martín Landaluce en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma (1-6, 6-4, 7-5) en un partido en el que el ruso al final tiró de veteranía para consumar su remontada ante el español, revelación del torneo.

Landaluce se ha quedado así a las puertas de las primeras semifinales de su carrera en esta categoría, pero se ha confirmado como uno de los jóvenes más prometedores del circuito al ser el primer jugador nacido a partir de 2006 en lograr los cuartos de final tanto en tierra batida como en suelo duro en un Masters 1000.

Medvedev se medirá en semifinales al número uno y gran favorito, Jannik Sinner. Justo además el italiano ganó a Medvedev en la final de Indian Wells (EEUU) el pasado marzo.