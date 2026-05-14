Landaluce casi sorprende a Medvedev, pero dice adiós en cuartos de final tras un gran Masters en Roma
- El joven tenista español fue muy superior en el primer set, pero el ruso acabó remontando (1-6, 6-4, 7-5)
Daniil Medvedev ha eliminado a Martín Landaluce en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma (1-6, 6-4, 7-5) en un partido en el que el ruso al final tiró de veteranía para consumar su remontada ante el español, revelación del torneo.
Landaluce se ha quedado así a las puertas de las primeras semifinales de su carrera en esta categoría, pero se ha confirmado como uno de los jóvenes más prometedores del circuito al ser el primer jugador nacido a partir de 2006 en lograr los cuartos de final tanto en tierra batida como en suelo duro en un Masters 1000.
Medvedev se medirá en semifinales al número uno y gran favorito, Jannik Sinner. Justo además el italiano ganó a Medvedev en la final de Indian Wells (EEUU) el pasado marzo.
Un toma y daca constante
Landaluce dominó en la primera manga de principio a fin. Tanto desde el fondo de la pista como al frente de la red. Protagonizó varias dejadas que cogieron desprevenido a su contrincante y arriesgó poniendo las bolas al fondo de la cancha. Su rival se presentó muy errático. Y se vino arriba, le concedió un juego de consolación y cerró el primer set en veinticinco minutos.
Las tornas cambiaron tras el comienzo del segundo. Conectó Medvedev con su juego, cogió ritmo y se puso por delante. Las dejadas del español que antes le perjudicaron, ahora las aprovechó. Y tuvo varios remates en los que no perdonó. Tiró de experiencia, de horas en cancha, y supo doblegar al español.
Aún así, la segunda manga, marcada por una interrupción de 15 minutos por la lluvia que cayó sobre la capital italiana, fue equilibrada, y ambos estuvieron irregulares con sus servicios. Se decantó de lado ruso y alargó el partido.
No se iba a rendir Landaluce, que brilló al inicio del tercer set, y sacó de sus casillas momentáneamente a un tenista reconocido por sus frustraciones y acaloradas reacciones. Fue a rebufo Medvedev, pero la veteranía pesa mucho. Se centró, y remontó aprovechando su potente saque. Con mucha cabeza y arriesgando.
Pero Tintín no desistió fácilmente, y le prestó mucha batalla. Llegó a salvar tres bolas de partido, provocando la reacción de un estadio que inicialmente tendió a apoyar al ruso pero que se rindió ante el español y le despidió en pie tras 2 horas y 23 minutos de juego.