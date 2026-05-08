Djokovic, eliminado en primera ronda del Masters 1000 de Roma tras caer ante Prizmic

El croata Dino Prizmic, número 79 del ranking, dio la sorpresa este viernes al eliminar a Novak Djokovic del Masters 1.000 de tenis de Roma en segunda ronda, en un duelo en el que mostró coraje y garra y que supone la eliminación del serbio, que regresaba al torneo tras un año de ausencia.

Djokovic, seis veces campeón en la capital italiana y finalista en doce ocasiones, se despidió del torneo sobre tierra batida tras un partido en el que su rival, de 20 años, impuso su físico, fue superior y protagonizó la sorpresa en el Foro Itálico.

Un buen inicio de Djokovic El serbio comenzó el partido con golpes sólidos, pero con un rival que supo disputarle las bolas en los primeros juegos, que fueron empatados. A partir de ese momento, Djokovic tomó el control del primer set y fue superior a Prizmic. Novak se mostró cómodo sobre la pista, haciendo disfrutar al público presente con su regreso a la arcilla romana, que lo esperaba con ganas en un torneo marcado por la ausencia de Carlos Alcaraz. El croata, por su parte, ganó confianza poco a poco tras el inicio del segundo set, que dominó por completo, y exhibió una defensa excelente y un ataque sólido que puso en apuros al serbio, superado por 2-6 y llevando el partido al tercer set. Neutralizó el juego de Djokovic y le dio la vuelta al partido. Djokovic no estará en el Mutua Madrid Open: "Estoy continuando mi recuperación para volver pronto" RTVE.es / AGENCIAS

Perdonó mucho 'Nole' en el final del partido y aprovechó el croata Por mucho que tirara Djokovic de experiencia, se chocó contra un muro y contra el hambre de la juventud. Sufrieron ambos, pero salió victorioso el croata, que convenció y supo hacer valer los fallos que comprometieron a la leyenda del tenis. Entre ellos, varias dejadas que, más que comprometer al croata, le facilitaron posibilidad de rematar a placer. Prizmic, que ofreció un gran espectáculo y resistió a la leyenda del tenis, avanzó así a la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma.