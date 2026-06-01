La UE alcanza un acuerdo para acelerar la deportación de migrantes a centros de detención en terceros países

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado este lunes a un acuerdo provisional sobre un reglamento para agilizar la repatriación de migrantes irregulares a centros de deportación en terceros países, según ha informado Chipre, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

"El acuerdo de esta noche sobre el nuevo Reglamento de Retornos —que complementa el Pacto sobre Migración y Asilo— hará que el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la UE sea más rápido y más coherente en toda Europa", ha anunciado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en un mensaje en su cuenta oficial de X.

El acuerdo complementa el Pacto sobre Migración y Asilo y permitirá su implementación efectiva. En diciembre, España rechazó las propuestas legislativas europeas para regular el retorno de los migrantes y sobre el "tercer país seguro", al considerar que pueden implicar una vulneración del ordenamiento internacional, en particular en relación con los derechos humanos.

La Eurocámara aprobó el reglamento a finales de marzo, dando comienzo al trílogo de negociación con la Comisión y el Consejo. El nuevo texto endurecía la propuesta inicial de la Comisión y desencadenó una fractura en la Cámara entre los bloques conservadores y la izquierda.

La medida salió adelante gracias a la alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de derecha y extrema derecha: Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN). Mientras los conservadores celebraron la maniobra, la izquierda fue muy crítica con el PPE, al que acusó de romper el cordón sanitario.