Javier firma la despedida más madura de MasterChef tras caer en los tensos duelos de expulsión

Si mezclas la prueba de los robos, un reto por equipos en las cocinas en Ugo Chan, uno de los peores platos de la historia de MasterChef y le sumas tres intensos duelos y la visita de Yolanda Ramos y Dabiz Muñoz te queda un programa espectacular. Así se presentó el décimo programa de MasterChef 14 donde además vivimos el liderazgo de Camilla, la resistencia de Annie, un cocinado brillante de Chambo y la despedida de Javier.

La noche empezó con la conocida y esperada prueba de los robos. Setas shiitake, queso parmesano, ajo negro o café son algunos de los ingredientes que había en cada cesta. Con el umami como condición común, los aspirantes tuvieron que cocinar junto a su compañero de fila por relevos en turnos de 10 minutos. Y así quedaron las parejas: Chambo y Annie; Gema y Pepe, Carlota y Javier; y Camilla con Ana Callis, ex aspirante de MasterChef 13.

Y si Javier y Carlota fueron capaces de aparcar diferencias y cocinar un gran plato, Gema y Pepe ejemplificaron todo lo contrario. Desde el minuto uno se vio la falta de química entre ambos. Ni siquiera se pusieron de acuerdo para ver quién comenzaba cocinando. "Que empiece Gema, que yo soy un caballero y no quiero ganarme mala fama", afirmó Pepe. Y la respuesta de Gema no se hizo esperar: "No necesito ninguna preferencia por ser mujer. Que empiece Pepe".

"El resultado es un plato infame"

El plato resultante del tenso resultado pretendía ser una sopa de miso con perlas de soja y aire de café con espuma de ajo negro. Pero terminó siendo un desastre absoluto y fofo de la crítica más dura de los jueces en lo que llevamos de edición: "Habéis tenido una actitud pésima, os habéis obviado y ninguneado. Y el resultado es un plato infame. Está malo como un demonio, es una porquería. Y es con diferencia el peor plato de la temporada. El valor estaba en sumar. Esto es para echaros. Quizás sea uno de los peores platos de todas las ediciones", confirmó Jordi.

Pepe no se quedó atrás y no quiso casi ni probar el plato: "Los productos eran difíciles pero tiene que haber un poco de sentido común, que no habéis puesto, para articular un plato. Y habéis presentado esta gran bazofia que es terrible. No se puede comer". Marta cerró las valoraciones con una reflexión muy útil para el futuro de todos los aspirantes: "Estoy convencida de que en muchos restaurantes de este país hay gente trabajando que no se llevan bien, pero trabajan porque piensan en la persona a la que le van a entregar el plato".

Pero por delante de ellos, los protagonistas fueron Annie y Chambo que firmaron el mejor plato. El cocinado entre ellos fluyó entre risas y poco a poco Chambo fue tomando la iniciativa, ordenando la cascada de ideas de Annie, para terminar presentando una sopa de katsobushi, miso negro, tomate concentrado y soja, al que añaden velos convertidos en tallarines, de parmesano y tomate concentrado. Todo ello rematado con perlas de café y tiras de ajo negro. En un alarde de originalidad le llamaron Chambiannie. La valoración fue casi inmejorable, entendiendo el gran trabajo de la pareja con los elementos disponibles que tenían. "Está rico y está bien resuelto a nivel de pensamiento. Tiene mucho mérito superar esta prueba con los elementos que teníais", afirmó Jordi. Pepe por su parte destacó el plato a nivel global: "Todo el conjunto está bueno y tiene sentido". Marta Sanahuja centró sus palabras en el crecimiento de la pareja: "Annie has empezado dando ideas, pero luego ha dado un giro". Annie no pudo estar más de acuerdo con la reflexión de Marta: "Yo tenía un batiburrillo y él ha dado forma a mis ideas".

Ya en la prueba de exteriores por equipos, los aspirantes visitaron Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz en Madrid. Allí realizaron un servicio especial explorando el mestizaje de alta cocina contemporánea entre dos culturas tan diferentes como la española y la japonesa. Chambo y Annie formaron un tándem perfecto en la primera prueba del décimo programa de MasterChef 14, lo que les otorgó el honor de capitanear a los equipos en la prueba de exteriores. Pero los jueces tenían un giro guardado: fueron los aspirantes restantes los que dirían con quién querían trabajar. Así, Pepe, Javier, Camilla y Gema eligieron a Chambo y sólo Carlota se decidió por Annie. Chambo tuvo entonces el poder de descartar y Gema y Javier terminaron formando parte del equipo de Annie.

Prácticamente desde el inicio de esta prueba, Javier y Annie chocaron. La capitana intentó llevar las riendas del cocinado, pero Javier apostó en dos momentos puntuales por tomar decisiones al margen de su las indicaciones de Annie. Por su parte, en el equipo rojo, con Pepe como espectador, Camilla y Chambo también tuvieron sus más y sus menos, pero en un tono más alejado de la bronca. La italiana aseguró que solo "necesitaba un poco más de comunicación" y que no quiso "subirse a la chepa" de nadie. Pero Chambo lo vio desde otro punto de vista: "Pensé que diría las cosas desde una manera más positiva y no quejándose por todo. Por un lado estoy contento con ella y por otro me ha costado mucho llegar al final, de hecho, he llegado tan saturado que le he dicho que presentara ella el postre, con tal de perderla un poco de vista".

Y fue aquí cuando Marta Sanahuja intervino: "Yo he estado cuando has tomado esa decisión y no ha sido para perderla de vista, ha sido para quitarte el marrón de encima. Os hemos remarcado que la prueba de hoy era muy exigente y Camilla es la que mejor lo ha entendido. Creemos que ha tenido una visión de conjunto y ha sabido tomar la delantera". Chambo se reafirmó en su postura pero aseguró que volvería a trabajar con Camilla: "Si conseguimos el objetivo, yo aguantaría una vez más la chapa de Camilla con tal de ganar". Jordi se sumó a la conversación destacando el buen hacer de la aspirante: "Lo que respecta a la actitud y a la disposición creemos que el papel de Camilla has ido el correcto y ha sido la mejor de los tres". No obstante, el chef de ABaC valoró muy positivamente el trabajo del equipo globalmente y les nombró ganadores de la prueba.

Ya en eliminación, los duelos hicieron acto de presencia para añadir más tensión a un reto de una complejidad altísima. En este desafío, los delantales negros cocinaron de dos en dos una propuesta de Dabiz Muñoz en cada una de las fases. Camilla, como mejor aspirante de la prueba por equipos, tuvo en su poder la oportunidad de elegir quien comenzaría cocinando en los duelos. Los jueces se encargaron de recordar que a quien eligiera tendría tres intentos para salvarse. Y la italiana no dudó. Annie fue la elegida, y la riojana eligió a Carlota como primera opción para enfrentarse a ella.

En este primer duelo, ya con Dabiz Muñoz en plató, Annie y Carlota elaboraron la sopa wontolini del chef invitado. Inspirada en las sopas calientes y picantes de la cocina cantonesa, esta sopa tenía un caldo de gallina clarificado, con sabores de cocina japonesa y un mini ravioli de mortadela, todo ello integrado con una textura sedosa como resultado final. Tras los 40 minutos de cocinado, llegó la primera cata, donde Carlota resultó vencedora. Annie tuvo problemas con el caldo clarificado y no consiguió obtener el sabor requerido.

Tras Carlota, llegó el momento de Gema. En este segundo duelo, el plato a preparar fue una gyoza de técnica china, cocina al vapor y posteriormente marcada en sartén. El relleno consistía en chuleta de vaca rubia con salsa de mole blanco, con tuétano asado y demiglace, con cecina de wagyu, además de una ensalada líquida. Gema acumuló algún fallo pero el resultado general fue mejor que el de Annie, que no consiguió cocinar bien la masa ni dar con el punto exacto del sabor en el mole.

MasterChef Annie se emociona al dedicarle su plato a su tata Ver ahora

Con Gema salvada, llegó el último y definitivo duelo. Pero Annie nunca perdió la sonrisa: "No estoy cansada, estoy disfrutando. Esto es lo que me gusta". Con ese positivismo y esa gran actitud, Annie elaboró el cangrejo de caparazón blando frito en tempura y una salsa demiglace de cangrejo y pimientas del mundo. Javier falló sobre todo a la hora de freír el kale y la fritura del cangrejo, al que no quitó el caparazón. Y Annie consiguió lo que llevaba toda la prueba persiguiendo: mantenerse una semana más en MasterChef 14. Con tono cansado pero muy feliz confesó que había sido un privilegio cocinar tres platos de Dabiz Muñoz. "Has luchado como una jabata", concluyó Pepe Rodríguez.

Javier terminó siendo el expulsado donde el jinete fue elegido el último y solo tuvo un cocinado frente a Annie que no pudo superar. Y su despedida no pudo ser más elegante, poniendo en valor todo lo positivo que se lleva: "Ha sido una experiencia divertidísima. A pesar de todo lo malo que también ha estado, me ha podido lo bueno, sin ninguna duda. No me habría imaginado estar aquí y solo puedo daros las gracias, a todas las personas que han pasado por la experiencia. Salgo de aquí con mil ideas, fuerza, aprendizaje y mucho más preparado para mi vida".

Pero no se quedó ahí. Y si bien es cierto que su situación con Pepe es irreparable, quiso tener unas palabras hacia el resto de compañeros: "Me encantaría pedir perdón a mis compañeros, a todos si en algún momento he estado desafortunado. Me arrepiento de discusiones con Camilla, por ejemplo..". Camilla agradeció las palabras de Javier y confirmó que de él "al final me llevo algo y no negativo". Por último, Javier señaló a sus favoritas para la victoria final: "Me encantaría que ganara Gema y si no, Camilla, que ha sido mi gran enemiga aquí. Me gusta la gente como ella, aunque le cambiaría cosas evidentemente, prefiero rivales así y no como otros".