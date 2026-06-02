¿Tenemos nuevo peor plato de la historia de MasterChef?: "Está malo como un demonio"

Tras casi 40 ediciones de MasterChef, en todas sus versiones, acumula en su historial platos increíbles, creaciones que brillarían en un restaurante con estrella Michelin. Pero también hemos vivido auténticos desastres. Ahora, el plato cocinado por Gema y Pepe en el décimo programa de MasterChef 14 se suma a esta lista de platos muy mejorables. ¿Tenemos nuevo peor plato de la historia del programa?

Después de asaltar las cestas de sus compañeros, los aspirantes de MasterChef se unieron por parejas, formadas por los jueces, para preparar un plato con umami, considerado el quinto sabor, que se caracteriza por su intensidad, durabilidad y profundidad, y lo percibimos gracias al glutamato, un aminoácido que actúa en el cerebro potenciando el sabor. A Pepe y a Gema les tocó trabajar juntos. Y lo hicieron con desgana y poca motivación. E indudablemente afectó al plato.

Desde el minuto uno se vio la falta de química entre ambos. Ni siquiera se pusieron de acuerdo para ver quién comenzaba cocinando. "Que empiece Gema, que yo soy un caballero y no quiero ganarme mala fama", afirmó Pepe. Y la respuesta de Gema no se hizo esperar: "No necesito ninguna preferencia por ser mujer. Que empiece Pepe". Finalmente, los jueces dejaron decidir a Yolanda Ramos, invitada de la prueba, y ella eligió a Gema. Con la prueba arrancada, Pepe le recomendó a su compañera añadir el katsiobushi, pero Gema se negó, alegando que no es el momento, que deberían añadirlo más adelante. La respuesta de Pepe dejó claro que no estaban trabajando como un equipo cohesionado: "Si no quieres echarlo, yo en cuanto entre lo voy a echar".

En la visita de los jueces durante el cocinado, Gema y Pepe volvieron a verbalizar su "nula relación personal". "Sólo se puede llegar a un entendimiento en el plato. No existe nada más", destacó Pepe. Gema ni siquiera se atrevió a tanto: "La actitud con la que se afronta el cocinado hace muchísimo y no ha sido la más adecuada".