Chambo exhibe su mejor nivel en la recta final de MasterChef y avisa a sus compañeros: "Prefiero ser el mejor más adelante"

Empezó a bajas revoluciones, avanzando poco a poco. Pero la recta final de MasterChef 14 ya está aquí y Chambo acelera para mantenerse en el grupo de cabeza. En el décimo programa de la edición Chambo fue nombrado como mejor aspirante del primer reto y dejó una potente reflexión: "Ahora hay que mantener el nivel. Ser el mejor siempre sienta bien, pero yo prefiero ser el mejor más delante". Tras esta nueva victoria, ¿es ya el principal favorito de la edición?

Después de ver cómo los aspirantes se robaron entre ellos, los jueces anunciaron que el cocinado sería por parejas y por relevos, y trabajando únicamente con los ingredientes de las cajas de cada pareja. Y Chambo y Annie no pudieron estar más felices de trabajar juntos. Annie empezó aportando ideas y Chambo no quiso llevarle la contraria: "Ella me dice las cosas con una ilusión...yo lo de los velos no lo veo, pero si ella quiere velo, hacemos velo".

El cocinado fluyó entre risas y poco a poco Chambo fue tomando la iniciativa, ordenando la cascada de ideas de Annie, para terminar presentando una sopa de katsobushi, miso negro, tomate concentrado y soja, al que añaden velos convertidos en tallarines, de parmesano y tomate concentrado. Todo ello rematado con perlas de café y tiras de ajo negro. En un alarde de originalidad le llamaron Chambiannie.

La valoración fue casi inmejorable, entendiendo el gran trabajo de la pareja con los elementos disponibles que tenían. "Está rico y está bien resuelto a nivel de pensamiento. Tiene mucho mérito superar esta prueba con los elementos que teníais", afirmó Jordi. Pepe por su parte destacó el plato a nivel global: "Todo el conjunto está bueno y tiene sentido". Marta Sanahuja centró sus palabras en el crecimiento de la pareja: "Annie has empezado dando ideas, pero luego ha dado un giro". Annie no pudo estar más de acuerdo con la reflexión de Marta: "Yo tenía un batiburrillo y él ha dado forma a mis ideas".

Tras la cata llegó el momento de conocer a los mejores y el trabajo de Javier y Carlota gustó mucho, pero el de Annie y Chambo tuvo un punto más y fueron los mejores de la prueba. Y entre los dos Chambo se coronó como mejor aspirante, cosa que celebró con prudencia: "Ahora hay que mantener el nivel. Ser el mejor siempre sienta bien, pero yo prefiero ser el mejor más delante". ¿Será capaz de seguir con este alto nivel para meterse en la final?