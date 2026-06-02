Receta de merluza al vapor con espuma de su cabeza de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz, los aspirantes trabajaron en un menú de una complejidad muy alta. Y como principal, elaboraron esta receta merluza al vapor con espuma de su cabeza. ¿Te atreves a sorprender a tus comensales? Aquí tienes todos los detalles.

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