Receta de merluza al vapor con espuma de su cabeza de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz, los aspirantes trabajaron en un menú de una complejidad muy alta. Y como principal, elaboraron esta receta merluza al vapor con espuma de su cabeza. ¿Te atreves a sorprender a tus comensales? Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de merluza al vapor con espuma de su cabeza de MasterChef 14Receta de merluza al vapor con espuma de su cabeza de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el lomo de merluza:
- 320 g de lomo de merluza
- 37 g de koji
- Para el pil pil de merluza:
- 37 g de caldo de colágeno
- 200 g de aceite de ajo
- 0,2 g de vinagre de vino
- Cargas de sifón
- Para el huevo frito:
- 2 claras de huevo campero
- Otros:
- Furikake kaori
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- Para el lomo de merluza:
- Marinar el lomo con el koji durante 1 hora y media.
- Racionar en porciones de 80 gramos y cocer al vapor o al horno.
- Para el pilpil:
- Emulsionar el colágeno con el aceite de ajo.
- Añadir el vinagre.
- Meter en un sifón e introducir una carga.
- Reservar hasta el emplatado.
- Para el huevo:
- Triturar las claras en un vaso americano durante 2 segundos.
- Añadir el huevo batido en una jarra e ir volcando sobre una espumadera y un cazo con aceite para que vaya cayendo la clara en forma de lluvia.
- Retirar y reservar.
- Para el emplatado:
- Cubrir la merluza con el huevo frito.
- Situar una ración de pilpil en un lado del plato.
- Espolvorear furikake kaori sobre el plato.