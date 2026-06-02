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Masterchef

Receta de crepe suzzete de yuzu de MasterChef 14

  • El postre del menú diseñado por Hugo Muñoz, del restaurante Ugo Chan
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Receta de crepe suzzete de yuzu de MasterChef 14
Receta de crepe suzzete de yuzu de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz, los aspirantes trabajaron en un menú de una complejidad muy alta. Y como postre, elaboraron esta receta de crepe suzzete de yuzu. ¿Te atreves a sorprender a tus comensales? Aquí tienes todos los detalles.

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Receta de crepe suzzete de yuzu de MasterChef 14Receta de crepe suzzete de yuzu de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el crepe:
  • 200 ml de yuba
  • Para la crema de lima:
  • 167 g de zumo de lima
  • 100 g de yema de huevo
  • 100 g de huevo entero
  • 133 g de azúcar
  • 21 g de manteca de cacao
  • Para la salsa suzzete y yuzu:
  • 25 g de azúcar
  • 25 g de mantequilla
  • 50 g de zumo de naranja
  • 30 g de yuzuccello
  • Ralladura de yuzu
  • Crispy lime
  • 12 brotes de sisho
  • 12 gominolas de jengibre
  1. Para la crepe:
  2. Situar de 3 a 4 laminas de yuba en un silpat.
  3. Rellenar con la crema de lima del paso siguiente.
  4. Reservar hasta el emplatado.
  5. Para la crema de lima:
  6. Turbinar todos los ingredientes a 85ºC.
  7. Añadir la manteca fundida, colar y enfriar.
  8. Una vez fría rellenar los crepes.
  9. Para la salsa yuzzete:
  10. Hacer un caramelo, añadir la mantequilla y el yuzucello.
  11. Añadir el zumo de naranja y reducir hasta que tenga textura para napar.
  12. Para el emplatado:
  13. Situar una pequeña cantidad de crispy lime en el centro del plato.
  14. Colocar al lado la crepe rellena y caliente.
  15. Poner las gominolas de jengibre y los brotes de sisho.
  16. Napar con la salsa y rallar yuzu fresco.
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