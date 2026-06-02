Receta de crepe suzzete de yuzu de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz, los aspirantes trabajaron en un menú de una complejidad muy alta. Y como postre, elaboraron esta receta de crepe suzzete de yuzu. ¿Te atreves a sorprender a tus comensales? Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de crepe suzzete de yuzu de MasterChef 14Receta de crepe suzzete de yuzu de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el crepe:
- 200 ml de yuba
- Para la crema de lima:
- 167 g de zumo de lima
- 100 g de yema de huevo
- 100 g de huevo entero
- 133 g de azúcar
- 21 g de manteca de cacao
- Para la salsa suzzete y yuzu:
- 25 g de azúcar
- 25 g de mantequilla
- 50 g de zumo de naranja
- 30 g de yuzuccello
- Ralladura de yuzu
- Crispy lime
- 12 brotes de sisho
- 12 gominolas de jengibre
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- Para la crepe:
- Situar de 3 a 4 laminas de yuba en un silpat.
- Rellenar con la crema de lima del paso siguiente.
- Reservar hasta el emplatado.
- Para la crema de lima:
- Turbinar todos los ingredientes a 85ºC.
- Añadir la manteca fundida, colar y enfriar.
- Una vez fría rellenar los crepes.
- Para la salsa yuzzete:
- Hacer un caramelo, añadir la mantequilla y el yuzucello.
- Añadir el zumo de naranja y reducir hasta que tenga textura para napar.
- Para el emplatado:
- Situar una pequeña cantidad de crispy lime en el centro del plato.
- Colocar al lado la crepe rellena y caliente.
- Poner las gominolas de jengibre y los brotes de sisho.
- Napar con la salsa y rallar yuzu fresco.