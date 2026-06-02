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Masterchef

Receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie de MasterChef 14

  • Los entrantes del menú diseñado por Hugo Muñoz, del restaurante Ugo Chan
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Receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie de MasterChef 14
Receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz, los aspirantes trabajaron en un menú de una complejidad muy alta. Y como entrante, elaboraron esta receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie. ¿Te atreves a sorprender a tus comensales? Aquí tienes todos los detalles.

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Receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie de MasterChef 14Receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el arroz:
  • 200 g de arroz de sushi
  • 200 ml de agua
  • 60 g de vinagre de arroz
  • Para el niguiri de sobrasada:
  • 4 tiras de lubina
  • Gotas de sobrasada
  • Para el niguiri de anguila y foie:
  • 75 g de arroz cocido del paso anterior
  • Anguila ahumada
  • Puré de 1 manzana reineta
  • Azúcar moreno
  • Foie
  1. Para el arroz de sushi:
  2. Lavar el arroz de sushi hasta que el agua sobrante quede transparente.
  3. Cocinar durante 30 minutos a fuego medio.
  4. Cuando esté frio estirar en una gastro y aliñar con el vinagre.
  5. Reservar.
  6. Para el niguiri de sobrasada:
  7. Situar una lámina de lubina sobre el arroz y sobre ésta pintar con un poco de grasa de sobrasada.
  8. Para el niguiri de anguila y foie:
  9. Hacer un puré de manzana reineta y endulzar con azúcar moreno y reservar.
  10. Bolear el niguiri con un peso de 18 gramos.
  11. Poner un punto de puré de manzana reineta, una lámina de anguila ahumada y una lámina de foie.
  12. Sopletear.
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