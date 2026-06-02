Receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz, los aspirantes trabajaron en un menú de una complejidad muy alta. Y como entrante, elaboraron esta receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie. ¿Te atreves a sorprender a tus comensales? Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie de MasterChef 14Receta de niguiri de lubina y sobrasada y niguiri de anguila y foie de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el arroz:
- 200 g de arroz de sushi
- 200 ml de agua
- 60 g de vinagre de arroz
- Para el niguiri de sobrasada:
- 4 tiras de lubina
- Gotas de sobrasada
- Para el niguiri de anguila y foie:
- 75 g de arroz cocido del paso anterior
- Anguila ahumada
- Puré de 1 manzana reineta
- Azúcar moreno
- Foie
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- Para el arroz de sushi:
- Lavar el arroz de sushi hasta que el agua sobrante quede transparente.
- Cocinar durante 30 minutos a fuego medio.
- Cuando esté frio estirar en una gastro y aliñar con el vinagre.
- Reservar.
- Para el niguiri de sobrasada:
- Situar una lámina de lubina sobre el arroz y sobre ésta pintar con un poco de grasa de sobrasada.
- Para el niguiri de anguila y foie:
- Hacer un puré de manzana reineta y endulzar con azúcar moreno y reservar.
- Bolear el niguiri con un peso de 18 gramos.
- Poner un punto de puré de manzana reineta, una lámina de anguila ahumada y una lámina de foie.
- Sopletear.