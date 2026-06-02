Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania que deja al menos cuatro muertos en Dnipro y uno en Kiev
- Un edificio de apartamentos de 24 plantas ha sufrido un derrumbe parcial en la capital
- El presidente Zelenski reiteró este lunes las advertencias a los ciudadanos a prestar especial atención a las alertas
Ucrania ha sufrido esta madrugada un ataque masivo ruso por el que, hasta el momento, hay al menos cuatro muertos y 16 heridos en la ciudad oriental de Dnipro, así como otro muerto y 20 heridos en la capital, Kiev, donde se ven varias columnas de humo mientras comienza a amanecer.
"El número de heridos en el ataque nocturno ruso sobre Dnipro ha ascendido a 16 (...) Este ataque enemigo se ha cobrado la vida de cuatro personas", ha declarado el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, en Telegram, donde ha compartido algunas imágenes de los restos del ataque.
Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y el jefe de la administración militar de la capital, Timur Tachenko, hablan por ahora de un muerto y 20 heridos (varios de ellos hospitalizados) tras confirmar que un impacto de misil en un edificio de apartamentos de 24 plantas ha provocado un derrumbe y que podría haber personas atrapadas bajo los escombros.
Además, se ha declarado un incendio en el distrito de Podil en los terrenos de un inmueble no residencial y en un edificio de apartamentos de nueve plantas.
"En el distrito de Obolon, hay coches ardiendo tras ser alcanzados por escombros de misiles caídos. También hay incendios en dos lugares en zonas abiertas, incluido uno cerca de una guardería", ha señalado Klitschko en Telegram, donde también habla de cortes de luz.
Miles de residentes de Kiev se han protegido en estaciones de metro y otros refugios tras las alertas de ataque aéreo. Otras ciudades como Járkov también han sido objetivo de los ataques, con al menos diez heridos confirmados.
Zelenski predijo el ataque
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró el lunes las advertencias sobre un posible ataque masivo ruso e instó a los ciudadanos a prestar especial atención a las alertas de ataque aéreo.
"Las advertencias de los servicios de inteligencia sobre los ataques rusos siguen vigentes. Es posible que se produzca un ataque masivo; lo han preparado", afirmó Zelenski en su discurso nocturno por videoconferencia.
"Nuestros defensores están preparados las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la medida de lo posible con los suministros de los que disponemos actualmente".
Rusia advirtió la semana pasada de que tenía la intención de lanzar "ataques sistemáticos" contra objetivos en Kiev vinculados al Ejército ucraniano, así como contra centros de toma de decisiones, e instó a los extranjeros a abandonar el país.
Moscú ha atacado el suministro eléctrico y las infraestructuras de Ucrania, mientras que Kiev ha intensificado este año los ataques contra instalaciones petroleras en territorio ruso, lo que en ocasiones ha provocado víctimas. Ambas partes niegan haber atacado a civiles.
La guerra en Ucrania se ha prolongado durante más de cuatro años desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala en febrero de 2022. Los esfuerzos por poner fin al conflicto han avanzado poco, ya que la administración estadounidense de Donald Trump se ha centrado en los conflictos de Oriente Medio.