Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania que deja al menos cuatro muertos en Dnipro y uno en Kiev

Ucrania ha sufrido esta madrugada un ataque masivo ruso por el que, hasta el momento, hay al menos cuatro muertos y 16 heridos en la ciudad oriental de Dnipro, así como otro muerto y 20 heridos en la capital, Kiev, donde se ven varias columnas de humo mientras comienza a amanecer.

"El número de heridos en el ataque nocturno ruso sobre Dnipro ha ascendido a 16 (...) Este ataque enemigo se ha cobrado la vida de cuatro personas", ha declarado el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, en Telegram, donde ha compartido algunas imágenes de los restos del ataque.

Un edificio parcialmente destruido en Dnipro tras los ataques rusos en la zona Dnipropetrovska ODA / AFP

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y el jefe de la administración militar de la capital, Timur Tachenko, hablan por ahora de un muerto y 20 heridos (varios de ellos hospitalizados) tras confirmar que un impacto de misil en un edificio de apartamentos de 24 plantas ha provocado un derrumbe y que podría haber personas atrapadas bajo los escombros.

Además, se ha declarado un incendio en el distrito de Podil en los terrenos de un inmueble no residencial y en un edificio de apartamentos de nueve plantas.

"En el distrito de Obolon, hay coches ardiendo tras ser alcanzados por escombros de misiles caídos. También hay incendios en dos lugares en zonas abiertas, incluido uno cerca de una guardería", ha señalado Klitschko en Telegram, donde también habla de cortes de luz.

Miles de residentes de Kiev se han protegido en estaciones de metro y otros refugios tras las alertas de ataque aéreo. Otras ciudades como Járkov también han sido objetivo de los ataques, con al menos diez heridos confirmados.

Cientos de personas se refugian en las estaciones de metro de Kiev ante el ataque ruso TETIANA DZHAFAROVA / AFP