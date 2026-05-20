Xi recibe a Putin en Pekín seis días después de la visita de Trump con las guerras de Irán y Ucrania en la agenda

Segunda visita de alta importancia para Pekín en menos de una semana. Este miércoles el presidente chino, Xi Jinping, ha recibido con honores en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que llegó la víspera a China para su vigesimoquinta visita al país. Seis días el protagonista del viaje era otro mandatario, el estadounidense, Donald Trump, a quien Xi le pidió "ser socios y no rivales" y le advirtió de la gestión del conflicto en Taiwán. Algunos temas a tratar se repiten en ambas visitas —la guerra de Irán y de Ucrania— aunque con diferente enfoque.

Xi ha dado la bienvenida a Putin en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, situado en la plaza de Tiananmen, engalanada con banderas de China y Rusia para la ceremonia oficial de recepción. Tras el saludo entre ambos mandatarios, una banda militar ha tocado los himnos nacionales de los dos países, mientras se efectuaba la tradicional salva de bienvenida. Tras ello, ambos líderes han pasado revista a la guardia de honor.

El viaje coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30.º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, dos efemérides que ambos gobiernos han usado para subrayar la continuidad de sus vínculos.