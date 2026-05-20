Xi recibe a Putin en Pekín seis días después de la visita de Trump con las guerras de Irán y Ucrania en la agenda
- Rusia dice que firmarán 40 acuerdos, incluidas declaraciones sobre el fortalecimiento de su asociación estratégica
- China pidió "ser socios y no rivales" a Trump, pero le advirtió de la gestión del conflicto en Taiwán
Segunda visita de alta importancia para Pekín en menos de una semana. Este miércoles el presidente chino, Xi Jinping, ha recibido con honores en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que llegó la víspera a China para su vigesimoquinta visita al país. Seis días el protagonista del viaje era otro mandatario, el estadounidense, Donald Trump, a quien Xi le pidió "ser socios y no rivales" y le advirtió de la gestión del conflicto en Taiwán. Algunos temas a tratar se repiten en ambas visitas —la guerra de Irán y de Ucrania— aunque con diferente enfoque.
Xi ha dado la bienvenida a Putin en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, situado en la plaza de Tiananmen, engalanada con banderas de China y Rusia para la ceremonia oficial de recepción. Tras el saludo entre ambos mandatarios, una banda militar ha tocado los himnos nacionales de los dos países, mientras se efectuaba la tradicional salva de bienvenida. Tras ello, ambos líderes han pasado revista a la guardia de honor.
El viaje coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30.º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, dos efemérides que ambos gobiernos han usado para subrayar la continuidad de sus vínculos.
Firmarán más de 40 acuerdos
La visita de Putin también podría traer posibles avances en acuerdos energéticos. Según la parte rusa, Xi y Putin firmarán alrededor de 40 acuerdos de diferentes temas, incluidas declaraciones conjuntas sobre el fortalecimiento de su asociación estratégica y sobre el desarrollo de un nuevo orden internacional.
El Diario del Pueblo, rotativo del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), ha señalado que las relaciones entre Pekín y Moscú atraviesan "el mejor momento de su historia" y ha defendido que la visita permitirá elevar los lazos bilaterales "a un nivel más profundo y más alto".
Putin difundió antes de aterrizar en Pekín un mensaje dirigido al pueblo chino en el que calificó a Xi de "buen amigo", afirmó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel "sin precedentes" y sostuvo que Moscú y Pekín desempeñan un papel "estabilizador" en la escena internacional.
Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites", una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de los vínculos políticos, comerciales y energéticos entre ambos países.