Putin viaja a Pekín después de Trump, en unas idas y venidas que ratifican la hegemonía de China

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, inicia este martes una visita de dos días a China, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Xi Jinping, en un viaje sobre el que Moscú tiene "serias expectativas" y que ha querido desvincular de la reciente estancia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en Pekín.

Según la agenda anunciada por el Kremlin, Putin llegará a la capital china este martes por la noche, donde será recibido por el ministro de Exteriores, Wang Yi, y al día siguiente será agasajado con una ceremonia de bienvenida en la plaza de Tiananmen.

Antes de partir en su 25ª visita a China, Putin ha afirmado que las relaciones bilaterales se encuentra en "un nivel sin precedentes", en un vídeo difundido por los medios estatales chinos. Asimismo, ha valorado el compromiso de Xi con la colaboración a largo plazo: "Estoy convencido de que nuestros lazos amistosos y afectuosos nos permiten diseñar los planes más audaces para el futuro y materializarlos", ha manifestado.

Retratos de Vladímir Putin y de Donald Trump, a la venta en una tienda en Shanghai, en China EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Este viaje se produce cuando se cumplen 25 años de la firma por parte de ambos países del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, que sentó las bases de su cooperación.

Antes de la partida de Putin, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov ha adelantado que durante esta visita los presidentes ruso y chino adoptarán una "Declaración sobre el Establecimiento de un Mundo Multipolar y un Nuevo Tipo de Relaciones Internacionales" y firmarán unos 40 acuerdos de cooperación en sectores como el industrial, el comercial, educativo, de transportes, de construcción, innovación y cinematografía.

Rusia y China abogan por una política exterior autónoma Sobre esa declaración, Ushakov ha precisado que se trata de un documento programático, de unas 47 páginas, que definirá las principales vías de desarrollo de los lazos bilaterales, así como la visión compartida sobre temas de interés internacional y los formatos de interacción en asuntos globales. "Tanto Rusia como China están comprometidas con una política exterior independiente y autónoma. Junto con nuestros amigos chinos, respetamos el derecho internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad", ha asegurado el asesor presidencial, quien ha abogado por construir un orden mundial "más justo y democrático". En paralelo, Putin y Xi abordarán temas como la cooperación en el suministro de hidrocarburos, aunque Usakov no ha querido adentrarse en detalles y se ha limitado a decir que los dos líderes conversarán sobre este asunto "con gran profundidad". La Agencia Internacional de la Energía avisa de caídas del consumo de petróleo y altibajos en precios antes de verano Otro de los tópicos que están en la agenda es el proyecto del gasoducto Poder de Siberia 2, con capacidad de bombear 50.000 millones de metros cúbicos al año y que podría conectar esta región rusa con el norte de China. En su agenda, Putin tiene programado reunirse con el primer ministro chino, Li Qiang, y hará un recorrido con Xi por una exposición fotográfica sobre la historia de las relaciones ruso-chinas, preparada por las agencias TASS y Xinhua.

Los temas claves con el té El viaje concluirá con una reunión informal para tomar el té con el presidente chino: "Nos estamos preparando para ello porque todo lo que deba discutirse confidencialmente, a puerta cerrada, de manera amistosa y franca, se discutirá durante esta reunión, tomando el té después de la cena de gala", ha afirmado Ushakov. Por su parte, el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha explicado que el contacto entre Putin y Xi ayudará a impulsar y expandir las relaciones bilaterales. Putin comenzará el próximo martes una visita oficial de dos días a China Junto al presidente ruso, viaja una comitiva integrada por ocho ministros, cinco viceministros y responsables de empresas rusas que operan en China. Ante posibles comparaciones con la delegación estadounidense que encabezó Trump la semana pasada, donde estuvo acompañado por miembros de su Gobierno y más de 15 directores ejecutivos de compañías como Jensen Huang, de Nvidia; Tim Cook, de Apple; Elon Musk, de Tesla; o Larry Fink de BlackRock, Peskov ha rechazado trazar paralelismos. "No competimos con nadie en la composición de nuestras delegaciones. Estamos desarrollando nuestras propias relaciones independientes y multifacéticas con China, a las que nosotros y nuestros amigos chinos llamamos una asociación estratégica privilegiada y especial", ha asegurado Peskov. El portavoz ha recordado que las relaciones entre ambos países abarcan varios ámbitos, "más allá del comercio y la cooperación económica", ya que los dos Ejecutivos están desarrollando "activamente" un diálogo en el campo de la educación y el próximo año Rusia y China celebrarán un año de cooperación en esta materia.

China quiere que la visita inyecte estabilidad al mundo Putin visita China con "expectativas serias" Por su parte, un portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, ha detallado que durante su encuentro Xi y Putin conversarán sobre los lazos bilaterales y la cooperación en varios ámbitos, así como de temas internacionales y regionales de interés mutuo. "Las dos partes tomarán esta visita como una oportunidad para seguir promoviendo el desarrollo de las relaciones entre China y Rusia a un nivel más alto, lo que inyectará una mayor estabilidad y energía positiva en el mundo", ha expresado Guo, según medios estatales chinos. Putin llega a China una semana después de la visita de Trump a Pekín, la primera de un presidente de EE.UU. al gigante asiático desde noviembre de 2017, cuando el republicano se trasladó al país durante su primer mandato.