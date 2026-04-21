Zelenski anuncia la reparación del oleoducto Druzhba y urge a desbloquear el crédito a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado este martes el final de los trabajos de reparación sobre el tramo del oleoducto Druzhba, en territorio de Ucrania, que quedó dañado a finales de enero, y ha urgido al desbloqueo del crédito de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a este país que hasta ahora ha vetado Hungría.

Se trata de una red de más de 4.000 kilómetros que transporta petróleo ruso hacia varios países de la UE. El país magiar importa entre el 80 y el 90 por ciento de su petróleo desde Rusia, y el oleoducto es uno de los mayores del planeta. En concreto, Ucrania interrumpió el tránsito de petróleo ruso por Druzhba el pasado 27 de enero, al esgrimir daños en una estación de bombeo clave de esta infraestructura por culpa de Moscú.

"Conectamos esto con el desbloqueo del paquete europeo de apoyo para Ucrania", ha apuntado Zelenski en X. El ucraniano ha hablado con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y le ha transmitido la urgencia de desbloquear este crédito. "Ucrania ha cumplido lo que le pidió la UE", ha defendido. Este país precisa del dinero europeo para poder seguir pagando sueldos públicos y pensiones y para sufragar su esfuerzo de guerra.

La alta representante para la política exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha confiado en que el reciente ataque con drones a una infraestructura de transporte de petróleo rusa que forma parte de la red del oleoducto no haga descarrilar el desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania.

No ha querido vaticinar "si el petróleo fluirá ahora". "Lo que sí puedo decir es que Ucrania hizo la promesa (de reparar esa vía), que era el obstáculo para nuestros colegas húngaros y eslovacos", ha señalado. Espera que lo ocurrido en las últimas horas no haga "descarrilar la decisión, sino seguir adelante".

Exigencia de Hungría de reabrir el Druzhba Zelenski no ha especificado si supedita la puesta en marcha del oleoducto Druzhba a que la Unión Europea empiece a enviar a Kiev el dinero del préstamo que ha vetado hasta ahora el todavía primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El dirigente húngaro había supeditado la aprobación de la emisión de deuda necesaria para financiar el crédito a Ucrania, aprobado por los líderes de los Veintisiete en diciembre, a que su país volviera a recibir gas ruso a través del Druzhba. Aunque no se ha caracterizado por la hostilidad de Orbán hacia Ucrania, quien ganó las elecciones del 12 de abril con mayoría cualificada, el disidente del partido gubernamental Fidesz, Pétér Magyar, supeditó el lunes la retirada del veto a que el petróleo ruso vuelva a fluir hacia Hungría a través de Rusia. Zelenski se resistió durante semanas a reparar el tramo dañado del oleoducto al considerar que era responsabilidad de Rusia, pero acabó cediendo a las presiones de la UE y ha terminado accediendo a volver a ponerlo en funcionamiento.