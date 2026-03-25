Hungría corta el suministro de gas a Ucrania hasta que se reanude el tránsito de crudo ruso

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha anunciado este miércoles que su país dejará de exportar gas a Ucrania mientras Kiev no reanude el tránsito del crudo ruso hacia el territorio magiar. “Mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría”, ha afirmado Orbán en un vídeo publicado en la red social Facebook.

El mandatario magiar, el líder comunitario más cercano a Moscú, ha explicado que “el suministro (de gas) será bloqueado gradualmente”, sin especificar ningún calendario de la suspensión prevista. En octubre de 2025, el gas proveniente de Hungría suponía el 46% del volumen total de esta fuente fósil importado por Ucrania, según los datos publicados por la Fundación de Investigaciones Económicas ‘Oeconomus’.

Mientras que Ucrania alega que el tránsito de petróleo ruso por su territorio hacia Hungría y Eslovaquia está actualmente cortado debido a los daños sufridos en el oledoucto Druzhba por un ataque ruso a finales de enero, Budapest acusa a Kiev de bloquearlo por motivos políticos y de "chantaje".

El pasado febrero, Hungría y la vecina Eslovaquia -ambos países mantienen una alta dependencia energética de los suministros de Rusia- decidieron suspender sus exportaciones de diésel hacia Ucrania en represalia por el cese de la llegada de crudo enviado por el gigante ruso Gazprom.

Elecciones legislativas el 12 de abril Además, Orbán mantiene un veto a un préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) al país atacado por las tropas del Kremlin desde hace más de cuatro años. Hungría celebra elecciones legislativas el 12 de abril y el tema de Ucrania es uno de los focos más importantes de la campaña del partido Fidesz de Orbán, quien acusa al presidente de ese país, Vládimir Zelenski, de querer derrocar su Gobierno. Las encuestas apuntan a que el Fidesz podría perder el poder después de ostentarlo con amplia mayoría en los últimos 16 años y dan como ganador al partido opositor Tisza, encabezado por el conservador Péter Magyar. El sondeo sobre la intención del voto más reciente, publicado por el ‘Centro de Investigaciones 21’, ve una ventaja de 10 puntos para el Tisza, que obtendría el apoyo del 51% de los húngaros, frente al 41% del partido gobernante.

Dos drones entraron en el espacio aéreo de Letonia Dos drones no identificados entraron en el espacio aéreo de Letonia en la madrugada del miércoles, y uno de ellos ha explotado y se ha estrellado cerca de un pueblo en el sureste de este país báltico, sin causar heridos, según el general de brigada de las Fuerzas Armadas letonas, Egils Leščinskis. En una rueda de prensa, ha precisado que uno de los objetos voladores, aparentemente un dron, entró en el espacio aéreo letón desde Bielorrusia poco antes de la 01.00 de la madrugada (23.00 GMT del martes) y voló a lo largo de la frontera entre Letonia y Bielorrusia y de la frontera con Rusia, donde entró en el espacio aéreo ruso. El segundo objeto volador entró en el espacio aéreo letón procedente de Rusia después de las 02.00 de la madrugada (00.00 GMT) y fue rastreado por los sensores durante 20 minutos hasta que desapareció y detonó cerca de la aldea de Dubravičina, próxima a la localidad de Kraslava, en el sureste de Letonia, cerca de la frontera con Bielorrusia. El portavoz de las Fuerzas Armadas ha indicado que la policía local y personal militar se desplazaron a la zona donde explotó el dron para recoger los restos e intentar identificar su origen.