Visita del papa León XIV a Canarias, en directo hoy en vídeo: el primer pontífice en visitar las islas
- Robert Prevost cumplirá la promesa de su predecesor, Francisco
- Sigue en directo la visita del Papa León XIV a España en RTVE Play
El papa León XIV llega este jueves al muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, para cumplir la promesa que su antecesor, Francisco, hizo, conmovido por las miles de vidas que se estaban cobrando las travesías en cayuco y por la respuesta de las islas a un desafío humanitario enorme, con rescates que algunas semanas se contaban por decenas.
La visita por sí sola es histórica, pues nunca antes un papa había estado en las Islas Canarias, pero, además, tanto la Conferencia Episcopal como el Vaticano han resaltado que el acto de Arguineguín es uno de los momentos centrales del viaje de León XIV a España.
Visita del Papa a Canarias, hoy en directo
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7:36
Así es la torre de Jesús de la Sagrada Familia, que ha bendecido León XIV
Un proyecto centenario que se adapta al siglo XXI. Por Jaime Gutiérrez y Carlos del Amor
Gaudí diseñó la fachada de la Gloria en 1916, diez años antes de su muerte. Y mandó hacer una maqueta que fue destrozada tras las revueltas de los primeros días de la Guerra Civil. La construcción empezó 86 años después, en 2002, y se ha mantenido fiel a la intención original: que, antes de entrar en el templo, los visitantes tomen conciencia del papel del hombre dentro de la Creación.
“Imaginó un conjunto de 16 grandes linternas de piedra en forma hiperbólica que se van elevando desde los laterales, desde 20 metros de altura hasta 80 metros”, describe el arquitecto director de la Sagrada Familia. Jordi Faulí es el noveno hombre al frente de la construcción de la basílica, y el séptimo tras Gaudí. Aspira a ver las torres de los cuatro campanarios de la fachada de la Gloria terminadas en los próximos diez años.
Más adelante, cuando se hayan completado las más de 100 figuras que decorarán la fachada, lo que el visitante verá cuando esté completa será, según la descripción de Faulí, “un conjunto de seis linternas iluminadas con el sol que aparecerán rodando y elevándose hacia arriba para expresar el deseo de vida eterna, de gloria eterna”.
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7:29
León XIV corona la Sagrada Familia como "signo de unidad y concordia": "Una cruz que une el cielo y la tierra"
Una crónica de Santiago Riesco Pérez (Enviado especial a Barcelona)
Barcelona ha vivido este miércoles una jornada que quedará para siempre en la historia de la ciudad. El papa León XIV ha puesto la Sagrada Familia como ejemplo y "signo de unidad y concordia" en una eucaristía centrada en el mensaje de "una cruz que une el cielo y la tierra", en referencia a la de cuatro brazos que corona la Torre de Jesús de esta basílica que ha encendido su luz por primera vez en la historia.
El imponente acto de bendición de la basílica se ha cerrado con un espectáculo de luces, música y color en homenaje a la obra y al creador, Antonio Gaudí.
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7:26
Unas 1.800 personas recibirán en el Puerto de Arguineguin a León XIV
El papa visita este jueves en Gran Canaria el Puerto de Arguineguín donde la diócesis quiere mostrar "la realidad caritativa de la Iglesia" y la realidad de "miles y miles de personas que fueron acogidas, han sido integradas y han hecho su vida junto al resto de canarios".
Allí le esperarán 1.800 personas de familias migrantes con sus niños —que podrán jugar en dos ludotecas hasta que llegue el Pontífice—. Además, los participantes podrán dejar sus mensaje para Prevost a lo largo y ancho del puerto.
"Se conoció como el muelle de la vergüenza en el año 2020, por la forma como se gestionó toda la realidad que allí se vivió, que allí tuvimos la desgracia de vivir. Pues ese ha sido uno de los motivos. Queremos que ese puerto deje de ser el muelle de la vergüenza para que sea el puerto de la esperanza", explicóen rueda de prensa la coordinadora del Comité local de Canarias, Enélida Hernández.
En el acto también se escucharán cuatro testimonios de familias migrantes y de personas que acogen e integran; habrá una ofrenda floral como homenaje a los fallecidos en el mar y finalmente, el papa bendecirá un pequeño altar de los pescadores en honor a la Virgen del Carmen y una cruz elaborada con madera de patera.
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7:17
El viaje del papa, en víspera de que entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo
La llegada del papa León XIV a las Islas Canarias este jueves se produce en víspera de que entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
“¿"El papa va a visitar a migrantes en la víspera de que entre en vigor el llamado Pacto Europeo de Migración y Asilo que endurece las condiciones para los migrantes..."— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 11, 2026
Las Mañanas de RNE en directo con @JuanraLucas https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/wgoZcWHZMH“
El nuevo pacto europeo endurece las condiciones y abre la posibilidad de reubicar a los migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea.
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7:14
La agenda del papa este jueves en el archipiélago canario
Según la agenda oficial del Vaticano, el viaje al archipiélago estará fuertemente vinculada al fenómeno migratorio y el papa iniciará su visita a Canarias con su llegada a las 10:50 horas a la Base Aérea de Gando (Gran Canaria).
La agenda oficial comenzará a las 11.40 horas con un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde mantendrá un contacto directo con personas migrantes, voluntarios y entidades vinculadas a la atención humanitaria. Durante este acto pronunciará el primero de sus discursos en territorio canario.
A las 13.30 horas, León XIV se desplazará a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas. En este encuentro dirigirá un nuevo mensaje a la comunidad eclesial canaria.
Ya por la tarde, a las 18.30 horas el papa presidirá una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de hasta 60.000 fieles.
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7:12
Canarias, destino del papa por primera vez en la historia
Buenos días, comienza aquí la crónica minuto a minuto con toda la actualidad sobre la visita del papa León XIV, que este jueves llega a las Islas Canarias, en la culminación de un viaje al que se comprometió su antecesor, Francisco, quien expresó en varias ocasiones su deseo de viajar al archipiélago para conocer de primera mano la realidad migratoria que vive la ruta atlántica.
El jefe del Ejecutivo autonómico invitó al papa a conocer la situación migratoria de las islas y le sugirió hacer escala en Canarias en caso de concretarse el viaje que Francisco contemplaba realizar a Argentina, un desplazamiento que finalmente tampoco llegó a materializarse.
Ahora será León XIV quien haga realidad aquella intención. Su visita convertirá a Canarias en destino papal por primera vez en la historia em el noveno viaje de un pontífice a España.