Visita del papa León XIV a Canarias, en directo hoy en vídeo: el primer pontífice en visitar las islas

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Así es la torre de Jesús de la Sagrada Familia, que ha bendecido León XIV

Un proyecto centenario que se adapta al siglo XXI. Por Jaime Gutiérrez y Carlos del Amor

Gaudí diseñó la fachada de la Gloria en 1916, diez años antes de su muerte. Y mandó hacer una maqueta que fue destrozada tras las revueltas de los primeros días de la Guerra Civil. La construcción empezó 86 años después, en 2002, y se ha mantenido fiel a la intención original: que, antes de entrar en el templo, los visitantes tomen conciencia del papel del hombre dentro de la Creación.

“Imaginó un conjunto de 16 grandes linternas de piedra en forma hiperbólica que se van elevando desde los laterales, desde 20 metros de altura hasta 80 metros”, describe el arquitecto director de la Sagrada Familia. Jordi Faulí es el noveno hombre al frente de la construcción de la basílica, y el séptimo tras Gaudí. Aspira a ver las torres de los cuatro campanarios de la fachada de la Gloria terminadas en los próximos diez años.

Más adelante, cuando se hayan completado las más de 100 figuras que decorarán la fachada, lo que el visitante verá cuando esté completa será, según la descripción de Faulí, “un conjunto de seis linternas iluminadas con el sol que aparecerán rodando y elevándose hacia arriba para expresar el deseo de vida eterna, de gloria eterna”.