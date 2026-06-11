En directo: El Congreso debate sobre la polarización política y la eutanasia la misma semana de la visita del papa en las Cortes

Las palabras del papa León XIV este lunes en el Congreso todavía resuenan en las Cortes. Algunos de sus mensajes, de hecho, se tranforman este jueves en proposiciones de ley para evitar la polarización en la Cámara Baja y también para acortar los procesos judiciales en los casos de eutanasia.

En concreto, y a propuesta del PSOE, se debate una reforma del reglamento del Congreso para suspender temporalmente y multar con hasta 2.000 euros a diputados que sean expulsados de una sesión plenaria. Esto llega después del capítulo que se vivió hace varias semanas, cuando el diputado de Vox, José María Sánchez García, subió a la tribuna y se encaró con una letrada y el vicepresidente de la cámara.

La propuesta de los socialistas quiere modificar el artículo 101 del reglamento para introducir una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado, aplicable cuando "con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera en el recinto parlamentario, violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o la Mesa, ya sea de la Cámara o de cualquier comisión, o sobre el cuerpo de letrados o ujieres que asiste a las mismas, ya sea en el transcurso de una sesión o fuera de ella".

Asimismo, también incluye ampliar el artículo 104 y que prevé añadir una sanción económica a quienes acaben expulsados tras las preceptivas tres llamadas al orden, con multa que vaya de los de 1.000 a los 2.000 euros.