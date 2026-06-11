En directo: El Congreso debate sobre la polarización política y la eutanasia la misma semana de la visita del papa en las Cortes
- El PSOE plantea una reforma para multar con hasta 2.000 euros a diputados expulsados de una sesión plenaria
- Sobre la eutanasia, el Parlament de Cataluña trae al Congreso acortar los procesos judiciales
Las palabras del papa León XIV este lunes en el Congreso todavía resuenan en las Cortes. Algunos de sus mensajes, de hecho, se tranforman este jueves en proposiciones de ley para evitar la polarización en la Cámara Baja y también para acortar los procesos judiciales en los casos de eutanasia.
En concreto, y a propuesta del PSOE, se debate una reforma del reglamento del Congreso para suspender temporalmente y multar con hasta 2.000 euros a diputados que sean expulsados de una sesión plenaria. Esto llega después del capítulo que se vivió hace varias semanas, cuando el diputado de Vox, José María Sánchez García, subió a la tribuna y se encaró con una letrada y el vicepresidente de la cámara.
La propuesta de los socialistas quiere modificar el artículo 101 del reglamento para introducir una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado, aplicable cuando "con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera en el recinto parlamentario, violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o la Mesa, ya sea de la Cámara o de cualquier comisión, o sobre el cuerpo de letrados o ujieres que asiste a las mismas, ya sea en el transcurso de una sesión o fuera de ella".
Asimismo, también incluye ampliar el artículo 104 y que prevé añadir una sanción económica a quienes acaben expulsados tras las preceptivas tres llamadas al orden, con multa que vaya de los de 1.000 a los 2.000 euros.
Acortar los procesos judiciales en casos de eutanasia
En el Pleno de este jueves también se debatirá el primer paso de una proposición de Ley que llega del Parlament de Cataluña y que plantea modificaciones en algunas disposiciones normativas procesales en relación con el derecho a morir dignamente. La propuesta la presentan conjuntamente el PSC, Junts, ERC, los Comunes y la CUP.
En concreto, la iniciativa plantear modificar la Ley orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, y la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, para que la tramitación judicial de los recursos contra las resoluciones de las comisiones de garantías y evaluación relativas a las solicitudes dure menos de un mes.
En el Congreso, este mismo lunes, el papa dijo sobre la eutanasia: "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?".
Estas palabras han recibido múltiples críticas de asociaciones civiles como Europa Laica. Desde esta entidad, Víctor Mendez, critica que los diputados aplaudieran el discurso de León XIV. "El papa se ha pronunciado en contra de la democracia parlamentaria. Ha negado el derecho de una mayoría parlamentaria para aprobar leyes si estas leyes contravienen principios católicos. Es vergonzoso que todos los diputados que estaban presentes en el hemiciclo le hayan aplaudido. Porque los representantes públicos tienen que respetar la separación entre el Estado y las confesiones religiosas", ha remarcado, en declaraciones a RTVE.